Когда могут задерживать и доставлять в ТЦК военнообязанных — объяснение юриста

Явка военнообязанных в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

В Украине уже более года идет общая мобилизация. Повестки вручают всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, причем сделать это могут практически где угодно: на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах. Однако бывают случаи, когда мужчин при попытке вручить повестку "скручивают" и насильно везут в военкомат.

Юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в интервью "РБК-Украина" объяснил, когда такое задержание незаконно и имеют ли право представители ТЦК и полиции "паковывать" военнообязанных.

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Задержание и принудительная доставка в ТЦК — что нужно знать

Правовед подчеркнул, что при первом вручении повестки никто не вправе задерживать военнообязанного и везти в ТЦК, ни полиция, ни представители ТЦК, ни другие лица, уполномоченные выдавать повестки. Такие действия можно и нужно обжаловать, обратившись в суд.

В то же время задержание и принудительная доставка считаются законными в случае, когда человеку уже выписывали повестку раньше, а он за ней не явился в ТЦК. При этом задерживают представители Нацполиции.

Процедура происходит следующим образом:

мужчина не появляется по вызову по повестке;

ТЦК и СП представляет специальное сообщение в Нацполицию;

на основании данного уведомления полиция может задержать и доставить человека в ТЦК для составления постановления;

если мужчина получил повестку и не явился за ней в указанную дату и время, тогда представитель ТЦК может вынести постановление в присутствии человека, в отношении которого оно будет составлено, о взыскании штрафа в размере 3,4-5,1 тыс. грн.

"В случае неявки ТЦК присылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать. Полиция, уже имея это сообщение, задерживает личность и доставляет в ТЦК — именно с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа. То есть задерживать и доставлять в ТЦК для того, чтобы человек проходил медицинскую комиссию и также по другим основаниям, не имеют права. Это закреплено в законодательстве", — подчеркивает Маринич.

Могут ли мужчин задержать для выяснения личности

Маринич отметил, что каждый гражданин обязан носить с собой документы, удостоверяющие личность, во время действия военного положения.

Если нет бумажного паспорта, ID-карты и даже "Дія" на телефоне, то Национальная полиция может задержать человека именно для установления его лица, у них есть такие полномочия. При этом важно, что мужчину везут в полицейский участок, а не в ТЦК.

Важно: такое право есть только у представителей Нацполиции.

Напомним, мы писали, что делать, когда гражданина задержали, незаконно доставили в ТЦК, где пытаются обыскать и получить документы.

Ранее мы сообщали, кто из украинцев может отказаться от повестки на улице.

Также мы рассказывали, можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели.