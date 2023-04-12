Коли можуть затримувати й доставляти до ТЦК військовозобов'язаних — пояснення юриста

Явка військовозобов'язаних до ТЦК та СП. Фото: УНІАН

В Україні вже понад рік триває загальна мобілізація. Повістки вручають усім чоловікам у віці від 18 до 60 років, причому зробити це можуть практично будь-де: на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах. Проте трапляються випадки, коли чоловіків при спробі вручити повістку "скручують" й силоміць везуть до військкомату.

Юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснив, коли таке затримання незаконно та чи мають право представники ТЦК та поліції "пакувати" військовозобов'язаних.

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Затримання й примусове доставлення до ТЦК — що треба знати

Правознавець підкреслив, що при першому врученні повістки ніхто немає права затримувати військовозобов'язаного й везти до ТЦК, ні поліція, ні представники ТЦК, ні інші особи, які уповноважені видавати повістки. Такі дії можна і потрібно оскаржувати, звернувшись до суду.

Водночас затримання й примусове доставлення вважається законним у випадку, коли людині вже виписували повістку раніше, а вона за нею не з'явилася до ТЦК. При цьому затримують представники Нацполіції.

Процедура відбувається наступним чином:

чоловік не з'являється на виклик за повісткою;

ТЦК та СП подає спеціальне повідомлення до Нацполіції;

на підставі даного повідомлення поліція може затримати та доставити людину до ТЦК для складання постанови;

якщо чоловік отримав повістку і не з'явився за нею у вказану дату й час, тоді представник ТЦК може винести постанову, у присутності людини, щодо якої вона буде складена, про стягнення штрафу у розмірі 3,4-5,1 тис. грн.

"У разі неявки ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримати. Поліція, вже маючи це повідомлення, затримує особу і доставляє до ТЦК – саме з метою розгляду цієї справи про накладання штрафу. Тобто затримувати й доставляти у ТЦК для того, щоб людина проходила медичну комісію і також за інших підстав, не мають права. Це закріплено у законодавстві", — підкреслює Маринич.

Чи можуть чоловіка затримати для з'ясування особи

Маринич зазначив, що кожен громадянин зобов'язаний носити з собою документи, які посвідчують особу, під час дії воєнного стану.

Якщо немає паперового паспорта, ID-картки й навіть "Дії" на телефоні, то Національна поліція може затримати людину саме для встановлення її особи, у неї є такі повноваження. При цьому важливо, що чоловіка везуть до поліцейського відділку, а не до ТЦК.

Важливо: таке право є тільки у представників Нацполіції.

Нагадаємо, ми писали, що робити коли громадянина затримали, незаконно доправили до ТЦК, де намагаються обшукати та отримати документи.

Раніше ми повідомляли, хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці.

Також, ми розповідали, чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці.