Украинцев предупредили о повышении уровней воды в реках: где будет опасно

Подтоп набережных в Киеве 13 апреля. Фото: Новини.LIVE

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о повышении уровня воды на реках Украины. В Черниговской области объявлен красный уровень опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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По информации ГСЧС, 14-17 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения, отоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов водами Днепра и Сожа в ряде речных сел в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен III уровень опасности — красный.

Кроме того, 15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями и последующее затопление пойм.

"Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области (I уровень опасности — желтый)", — говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, в связи с ожидаемыми осадками, 15 – 17 апреля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2 – 1,2 м над текущими отметками. Отрицательных последствий не ожидается.

Напомним, в Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья в результате осадков. Имеется риск подтопления отдельных территорий. По прогнозам синоптиков, в конце апреля — начале мая ожидаются обильные дожди.