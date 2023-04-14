Українців попередили про підвищення рівнів води у річках: де буде небезпечно

Підтоплення набережних в Києві 13 квітня. Фото: Новини.LIVE

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про підвищення рівнів води на річках України. На Чернігівщині оголошено червоний рівень небезпеки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Де буде небезпечно

За інформацією ДСНС, 14-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в низці прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено III рівень небезпеки — червоний.

Крім того, 15-18 квітня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями та подальше затоплення заплав.

"Збережеться рівень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області, можливе досягнення відмітки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районі Волинської області та Сарненському районі Рівненської області (I рівень небезпеки — жовтий)", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, у зв'язку з очікуваними опадами, 15 - 17 квітня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 1,2 м над поточними відмітками. Негативних наслідків не очікується.

Нагадаємо, у Києві прогнозують збільшений рівень водопілля внаслідок опадів. Є ризик підтоплення окремих територій. За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня — на початку травня очікуються рясні дощі.