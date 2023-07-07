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Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы

7 июля 2023 14:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы
Использование кондиционера дома. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за повышения температуры в Украине заметно выросло использование кондиционеров и мощных приборов в период с 16:00 до 23:00. На фоне этого в Укрэнерго призывают украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

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Сообщается, что самый высокий показатель потребления электроэнергии был зафиксирован вчера, 6 июля.

"Наивысшее потребление за первую половину лета было зафиксировано вчера, 6 июля, в 16:00. Это на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года, и на 14% больше, чем в прошлый четверг. Для понимания такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков. Причина существенного роста потребления – в первую очередь активное использование кондиционеров", — говорят в организации.

И добавляют, что использование мощных приборов, в частности кондиционеров, создало значительную нагрузку на энергосистему.

По словам представителей Укрэнерго, прошлым летом это не создавало заметных проблем, но в этом году это усложняет работу. Все потому, что энергосистема все еще восстанавливается после масштабных атак россиянами осенью и зимой. Продолжаются ремонтные работы.

Украинцев призвали экономить электроэнергию

Из-за этого в Укрэнерго призвали экономить электроэнергию в период с 16:00 до 23:00.

"С 16.00 до 23.00 энергосистема нуждается в вашей помощи. Уменьшите использование кондиционеров и мощных электроприборов. Не включайте их одновременно, особенно в вечерние часы. Переносите энергоемкое потребление на другие часы суток", — просят в Укрэнерго.

 

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Просьба экономить электроэнергию. Фото: Укрэнерго

Напомним, раньше мы писали, когда украинцам ждать отключения света. Следующая волна отключений света в Украине возможна в летний пик в июле-августе. Промышленным предприятиям уже урезали лимиты из-за малого количества мощности в энергосистеме.

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