Українців закликали економити електроенергію у вечірні години

Використання кондиціонеру вдома. Фото: google

Через підвищення температури в Україні помітно зросло використання кондиціонерів та потужних приладів у період з 16:00 по 23:00. На тлі цього в Укренерго закликають українців економити електроенергію у вечірні години.

Про це повідомляють в Укренерго.

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Рекордне споживання електроенергії

Повідомляється, що найвищий показник споживання електроенергії зафіксували вчора, 6 липня.

"Найвище споживання за першу половину літа було зафіксовано вчора, 6 липня, о 16:00. Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер. Для розуміння таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання — у першу чергу активне використання кондиціонерів", — кажуть в організації.

І додають, що використання потужних приладів, зокрема кондиціонерів, створило значне навантаження на енергосистему.

За словами представників Укренерго, минулого літа це не створювало помітних проблем, але цього року це ускладнює роботу. Все тому, що енергосистема все ще відновлюється після масштабних атак росіянами восени та взимку. Тривають ремонтні роботи.

Українців закликали економити електроенергію

Через це в Укренерго закликали економити електроенергію у період з з 16:00 по 23:00.

"З 16.00 до 23.00 енергосистема потребує вашої допомоги. Зменшіть використання кондиціонерів та потужних електроприладів. Не вмикайте їх одночасно, особливо у вечірні години. Переносьте енергоємне споживання на інші години доби", — просять в Укренерго.

Прохання економити електроенергію. Фото: Укренерго

Нагадаємо, раніше ми писали, коли українцям чекати відключень світла. Наступна хвиля відключень світла в Україні можлива у літній пік у липні-серпні. Промисловим підприємствам вже урізали ліміти через малу кількість потужності в енергосистемі.