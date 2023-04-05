Украинцев снова просят экономно использовать электроэнергию: с чем это связано
Согласно последним данным на 5 апреля, потребление электроэнергии в Украине остается на уровне среды прошлой недели. На данный момент генерация электроэнергии полностью удовлетворяет потребности потребителей, включая резервную мощность.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Экономное использование электроэнергии
Однако, из-за увеличения нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения в результате террористических атак, и уменьшения генерации из возобновляемых источников, возможны ограничения потребления в Житомирской области. В настоящее время ограничения в других регионах не установлены.
Кроме того, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев. Поэтому экономное использование электроэнергии становится все более важным, и рекомендуется равномерно распределять потребление мощных приборов в течение суток.
Компания Укрэнерго проводит круглосуточные работы по восстановлению поврежденных объектов высоковольтной сети, но восстановление надежного питания требует времени.
Напомним, что Украина ведет переговоры о сооружении еще одной линии электропередачи, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Планируют соединить Ровенскую АЭС с польским Хелмом.
Также мы писали, что в Украине объекты энергосистемы работают на полную мощность, обеспечивая электроэнергией всех доступных абонентов. За последние сутки возобновили электроснабжение 4,5 тысяч абонентов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.