Украинцев снова просят экономно использовать электроэнергию: с чем это связано

Проверка показаний электроэнергии

Согласно последним данным на 5 апреля, потребление электроэнергии в Украине остается на уровне среды прошлой недели. На данный момент генерация электроэнергии полностью удовлетворяет потребности потребителей, включая резервную мощность.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Читайте также:

Экономное использование электроэнергии

Однако, из-за увеличения нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения в результате террористических атак, и уменьшения генерации из возобновляемых источников, возможны ограничения потребления в Житомирской области. В настоящее время ограничения в других регионах не установлены.

Кроме того, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев. Поэтому экономное использование электроэнергии становится все более важным, и рекомендуется равномерно распределять потребление мощных приборов в течение суток.

Компания Укрэнерго проводит круглосуточные работы по восстановлению поврежденных объектов высоковольтной сети, но восстановление надежного питания требует времени.

Напомним, что Украина ведет переговоры о сооружении еще одной линии электропередачи, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Планируют соединить Ровенскую АЭС с польским Хелмом.

Также мы писали, что в Украине объекты энергосистемы работают на полную мощность, обеспечивая электроэнергией всех доступных абонентов. За последние сутки возобновили электроснабжение 4,5 тысяч абонентов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.