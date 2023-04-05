Українців знову просять ощадливо використовувати електроенергію: з чим це пов'язано

Перевірка показань електроенергії

Згідно з останніми даними на 5 квітня, споживання електроенергії в Україні залишається на рівні середи минулого тижня. Зараз генерація електроенергії повністю задовольняє потреби споживачів, включаючи резервну потужність.

Про це повідомляє Укренерго.

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Економне використання електроенергії

Проте, через збільшення навантаження на робоче обладнання, яке зазнало пошкоджень внаслідок терористичних атак, та зменшення генерації з відновлюваних джерел, можливі обмеження споживання на Житомирщині. Наразі обмеження в інших регіонах не встановлені.

Крім того, надійність харчування споживачів більшості регіонів України значно знижена через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, завданих агресором протягом останніх шести місяців. Тому економне використання електроенергії стає дедалі важливішим, і рекомендується рівномірно розподіляти споживання потужних приладів протягом доби.

Компанія Укренерго проводить цілодобові роботи з відновлення пошкоджених об'єктів високовольтної мережі, але відновлення надійного живлення потребує часу.

Нагадаємо, що Україна веде переговори щодо спорудження ще однієї лінії електропередачі, яка об'єднає українську та європейську енергосистеми. Планують з'єднати Рівненську АЕС із польським Хелмом.

Також ми писали, що в Україні об'єкти енергосистеми працюють на повну потужність, забезпечуючи електроенергію всіх доступних абонентів. За останню добу відновили електропостачання 4,5 тисячі абонентів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.