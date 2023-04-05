Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Українців знову просять ощадливо використовувати електроенергію: з чим це пов'язано arrow

Українців знову просять ощадливо використовувати електроенергію: з чим це пов'язано

5 квітня 2023 14:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Перевірка показань електроенергії
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно з останніми даними на 5 квітня, споживання електроенергії в Україні залишається на рівні середи минулого тижня. Зараз генерація електроенергії повністю задовольняє потреби споживачів, включаючи резервну потужність.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Економне використання електроенергії

Проте, через збільшення навантаження на робоче обладнання, яке зазнало пошкоджень внаслідок терористичних атак, та зменшення генерації з відновлюваних джерел, можливі обмеження споживання на Житомирщині. Наразі обмеження в інших регіонах не встановлені.

Крім того, надійність харчування споживачів більшості регіонів України значно знижена через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, завданих агресором протягом останніх шести місяців. Тому економне використання електроенергії стає дедалі важливішим, і рекомендується рівномірно розподіляти споживання потужних приладів протягом доби.

Компанія Укренерго проводить цілодобові роботи з відновлення пошкоджених об'єктів високовольтної мережі, але відновлення надійного живлення потребує часу.

Нагадаємо, що Україна веде переговори щодо спорудження ще однієї лінії електропередачі, яка об'єднає українську та європейську енергосистеми. Планують з'єднати Рівненську АЕС із польським Хелмом.

Також ми писали, що в Україні об'єкти енергосистеми працюють на повну потужність, забезпечуючи електроенергію всіх доступних абонентів. За останню добу відновили електропостачання 4,5 тисячі абонентів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB