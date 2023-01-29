В Украину придут снега и метели — прогноз погоды 30 января

Погода в Украине 30 января

В Украине резко изменится погода 30 января. В некоторых регионах выпадет мокрый снег из-за атмосферного фронта с северо-запада Европы.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, какой погоды ждать украинцам 30 января.

Прогноз погоды в Украине

Укргидрометцентр сообщил, что 30 января в Украине будет облачная погода. В юго-восточной части местами будет небольшой мокрый снег и дождь, гололедица. Днем в западных и большинстве северных областей возможен небольшой мокрый снег. Остальные территории без существенных осадков. Кое-где на дорогах образуется гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0-5°С. Тем временем в северных и центральных областях будет -3...-8°С. Днем от -2°С до +3°С. В Карпатах в течение суток удержится температура воздуха в пределах -5...-10°С.

Лавинная опасность в Карпатах

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится 29-30 января:

на высокогорье Ивано-Франковской,

восточной части Закарпатской области.

Прогноз от народного синоптика

Наталья Диденко сообщила, что 30 января в Украину поступит атмосферный фронт с северо-запада Европы. Он "принесет" снег и мокрый снег в западные области, а ближе к вечеру осадки придут в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую. Такую же погоду можно ожидать в Крыму, Запорожье, Донбассе и Луганщине.

Также Диденко предупреждает о сильных ветрах со скоростью 15-20 м/с.

"Температура воздуха в большинстве областей Украины пока особенно не меняется — ночью небольшой, максимум умеренный, мороз, днем от двух мороза до двух тепла. В Киеве 30 января большую часть суток без существенных осадков, а уже завтра вечером подойдет атмосферный фронт со снегом. Усилит ветер!" — пишет синоптик.

В ближайшую ночь в Украине температура воздуха опустится до -5°С, а днем поднимется до +1°С. Более сильные снегопады и морозы будут в Украине уже с 3-4 февраля.

Напомним, синоптики уже сделали примерный прогноз, когда следует ожидать первые серьезные морозы и снег.