Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Украину засыплет снег: где резко изменится погода с понедельника arrow

Украину засыплет снег: где резко изменится погода с понедельника

29 января 2023 15:55
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Украину придут снега и метели — прогноз погоды 30 января
Погода в Украине 30 января
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине резко изменится погода 30 января. В некоторых регионах выпадет мокрый снег из-за атмосферного фронта с северо-запада Европы.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, какой погоды ждать украинцам 30 января.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине

Укргидрометцентр сообщил, что 30 января в Украине будет облачная погода. В юго-восточной части местами будет небольшой мокрый снег и дождь, гололедица. Днем в западных и большинстве северных областей возможен небольшой мокрый снег. Остальные территории без существенных осадков. Кое-где на дорогах образуется гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0-5°С. Тем временем в северных и центральных областях будет -3...-8°С. Днем от -2°С до +3°С. В Карпатах в течение суток удержится температура воздуха в пределах -5...-10°С.

Погода

Лавинная опасность в Карпатах

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится 29-30 января:

  • на высокогорье Ивано-Франковской,
  • восточной части Закарпатской области.

Прогноз от народного синоптика

Наталья Диденко сообщила, что 30 января в Украину поступит атмосферный фронт с северо-запада Европы. Он "принесет" снег и мокрый снег в западные области, а ближе к вечеру осадки придут в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую. Такую же погоду можно ожидать в Крыму, Запорожье, Донбассе и Луганщине.

Также Диденко предупреждает о сильных ветрах со скоростью 15-20 м/с.

"Температура воздуха в большинстве областей Украины пока особенно не меняется — ночью небольшой, максимум умеренный, мороз, днем от двух мороза до двух тепла. В Киеве 30 января большую часть суток без существенных осадков, а уже завтра вечером подойдет атмосферный фронт со снегом. Усилит ветер!"  пишет синоптик.

В ближайшую ночь в Украине температура воздуха опустится до -5°С, а днем поднимется до +1°С. Более сильные снегопады и морозы будут в Украине уже с 3-4 февраля.

Напомним, синоптики уже сделали примерный прогноз, когда следует ожидать первые серьезные морозы и снег.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:10 В Одессе на 12-й станции Фонтана горело кафе: есть жертвы

18:07 Второй "Аватар" обошел "Звездные войны" по сборам и приближается к "Титанику"

18:03 "Время усиливать изоляцию": премьер Эстонии раскритиковала допуск рф и Беларуси на Олимпиаду

17:56 Новоизбранный президент Чехии собирается в Украину: на когда запланирован визит

17:42 Бывший Джей Ло, певец Марк Энтони, женился на участнице конкурса "Мисс Вселенная"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:40 Как правильно выбрать генератор: главные правила

Срочная новость

17:37 Оккупанты накрыли огнем Херсон: три человека погибли

17:36 В НАТО призвали страны-члены Альянса перейти к "военной экономике"

Эксклюзив

17:25 Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

17:15 Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране: официальный Баку начал эвакуацию сотрудников ведомства

Эксклюзив

17:25 Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Новина з відео

14:45 Враг готов к новому удару с Черного моря, — Братчук

Эксклюзив

14:00 Одесса в снегу: эмоции зимнего города в объективе фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 января: Девам — романтический вечер, Водолеям — взрыв эмоций

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:44 "Мозги на деревьях висели": оккупант рассказывает о точных ударах ВСУ и панических настроениях среди захватчиков

Новина з відео

22:00 "Это нужно для защиты жизней": Зеленский рассказал, в каком оружии нуждается Украина

Новина з відео

15:50 "Отправили на орбиту": в Луганской области украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов

Новина з відео

14:40 Зима свирепствует: как Одесса преодолевает непогоду из-за объектива Новини.LIVE

Новина з відео

12:02 Археологи в Египте нашли город римской эпохи, которому 1800 лет

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Актуальное по теме

None 29 Январь 18:05

В Одессе на 12-й станции Фонтана горело кафе: есть жертвы

None 29 Январь 18:06

Второй "Аватар" обошел "Звездные войны" по сборам и приближается к "Титанику"

None 29 Январь 18:03

"Время усиливать изоляцию": премьер Эстонии раскритиковала допуск рф и Беларуси на Олимпиаду

None 29 Январь 18:10

Новоизбранный президент Чехии собирается в Украину: на когда запланирован визит

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB