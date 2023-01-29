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Україну засипле сніг: де різко зміниться погода з понеділка

29 січня 2023 15:55
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Україну прийдуть сніги та хуртовини — прогноз погоди 30 січня
Погода в Україні 30 січня
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні різко зміниться погода 30 січня. У деяких регіонах випаде мокрий сніг через атмосферний фронт із північного заходу Європи. 

Новини.LIVE розповість детальніше про те, якої погоди очікувати українцям 30 січня.

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Прогноз погоди в Україні 

Укргідрометцентр повідомив, що 30 січня в Україні буде хмарна погода. У південно-східній частині місцями буде невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь. Вдень в західних та більшості північних областей можливий невеликий мокрий сніг. Решта території без істотних опадів. Подекуди на дорогах утвориться ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 0°С до...+5°С. Тим часом у північних і центральних областях буде -3...-8°С. Вдень від -2°С до +3°С. В Карпатах впродовж доби утримається температура повітря у межах від -5...-10°С.

Погода

Лавинна небезпека у Карпатах

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається 29-30 січня:

  • на високогiр'ї Івано-Франківської області,
  • східної частини Закарпатської областей.

Прогноз від народного синоптика

Наталка Діденко повідомила, що 30 січня в Україну надійде атмосферний фронт із північного заходу Європи. Він "принесе" сніг та мокрий сніг у західні області, а ближче до вечора опади підсунуться до Житомирщини, Київщини, Чернігівщини. Таку ж погоду можна очікувати в Криму, на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. 

Також Діденко попереджає про сильні вітри зі швидкістю 15-20 м/с. 

"Температура повітря в більшості областей України поки що особливо не міняється — вночі невеликий, максимум помірний, мороз, вдень від двох морозу до двох тепла. У Києві 30 січня більшу частину доби буде без істотних опадів, а вже завтра ввечері підсунеться атмосферний фронт із снігом. Посилиться вітер!" — пише синоптик.

Найближчої ночі в Україні температура повітря опуститься до -5°С, а вдень підніметься до +1°С. Сильніші снігопади та морози будуть в Україні вже з 3-4 лютого. 

Нагадаємо, синоптики вже зробили приблизний прогноз, коли варто очікувати перших серйозних морозів та сніг.

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