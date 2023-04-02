Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Укрэнерго готовится к следующей зиме: уже известны четыре шага подготовки arrow

Укрэнерго готовится к следующей зиме: уже известны четыре шага подготовки

2 апреля 2023 13:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Энергосистема Украины уже готовится к следующей зиме и возможным террористическим атакам
Укрэнерго готовится к следующей зиме: четыре шага подготовки
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Энергосистема Украины уже готовится к следующей зиме и возможным террористическим атакам. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, все будет зависеть от четырех ключевых компонентов: физической защиты энергообъектов, восстановления генерации, оборудования и финансов для этого.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго на странице Telegram.

Читайте также:

Подготовка Укрэнерго к следующему отопительному сезону

План по восстановлению электросети до следующего сезона, по словам Владимира Кудрицкого, заключается в существенной защите энергетических объектов, то есть инженерных укреплений. Необходимо сделать наши подстанции более стойкими к ударам.

"Мы активно готовимся к следующей зиме и принимаем решения, которые позволят защитить наши объекты. И мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в том, чтобы защитить магистральную инфраструктуру и критически важные энергообъекты" отметил глава Укрэнерго.

 

Также в Укрэнерго работают над восстановлением генерации гидро-, теплоэлектростанций, подготовкой теплоэлектроцентралей к зиме.

"Важно также законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, необходимого для ремонта сетей, электростанций. Также важно наличие денег для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции, сети",  — добавил Кудрицкий.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил состояние работы ЗАЭС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB