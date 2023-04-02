Укрэнерго готовится к следующей зиме: четыре шага подготовки

Энергосистема Украины уже готовится к следующей зиме и возможным террористическим атакам. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, все будет зависеть от четырех ключевых компонентов: физической защиты энергообъектов, восстановления генерации, оборудования и финансов для этого.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго на странице Telegram.

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План по восстановлению электросети до следующего сезона, по словам Владимира Кудрицкого, заключается в существенной защите энергетических объектов, то есть инженерных укреплений. Необходимо сделать наши подстанции более стойкими к ударам.

"Мы активно готовимся к следующей зиме и принимаем решения, которые позволят защитить наши объекты. И мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в том, чтобы защитить магистральную инфраструктуру и критически важные энергообъекты", — отметил глава Укрэнерго.

Также в Укрэнерго работают над восстановлением генерации – гидро-, теплоэлектростанций, подготовкой теплоэлектроцентралей к зиме.

"Важно также законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, необходимого для ремонта сетей, электростанций. Также важно наличие денег для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции, сети", — добавил Кудрицкий.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил состояние работы ЗАЭС.