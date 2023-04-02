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Укренерго готується до наступної зими: вже відомі чотири кроки підготовки

2 квітня 2023 13:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Енергосистема України  вже готується до наступної зими та можливих терористичних атак
Як Укренерго готуватиметься до наступної зими?
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Енергосистема України вже готується до наступної зими та можливих терористичних атак. За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, все залежатиме від чотирьох ключових компонентів: фізичного захисту енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінансів для цього. 

Про це йдеться в повідомленні Укренерго на сторінці у Telegram.

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План з відновлення електромережі до наступного сезону, за словами Володимира Кудрицького полягає у суттєвому захисті енергетичних об’єктів, тобто інженерних укріплень. Необхідно зробити наші підстанції більш стійкими до ударів.

"Ми активно готуємося до наступної зими і приймаємо рішення, які дозволять захистити наші об’єкти. І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому, щоб захистити магістральну інфраструктуру та критично важливі енергооб’єкти"  — зазначив глава "Укренерго".

 

Також в Укренерго працюють над відновленням генерації — гідро, теплоелектростанцій, підготовкою теплоелектроцентралей до зими. 

"Важливо також законтрактувати і привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж, електростанцій. Також важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції, мережі", — додав Кудрицький. 

Нагадаємо, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі оцінив стан роботи ЗАЕС.

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