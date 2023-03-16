Укрэнерго заверяет, что скоро решит проблемы со светом в Киевской и Житомирской областях
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что проблемы с электроснабжением в Киеве, Киевской и Житомирской областях будут решены в ближайшие полторы недели, при условии отсутствия новых повреждений из-за ракетных атак. Он подчеркнул, что ситуация в Одессе уже улучшилась и проблемы с электроснабжением были решены до 15 марта.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
-
Данилов прокомментировал годовщину “крымского референдума”
-
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: что в списке
-
За год в Одесской области три тысячи жителей получили направление на обеспечение протезом
-
Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" еще на год
-
В белом списке Вселенной: какие четыре знака зодиака осуществят заветные мечты до конца марта
-
СБУ нейтрализовала еще три схемы уклонения от призыва, среди задержанных — чиновник Минобороны
-
Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов
-
РФ распространяет фейк, что украинские военные режут свинину на Коране
-
В рф говорят, что нашли американский дрон возле Севастополя
-
Харьковщина готовится к посевной — в этом году засеют на 18% гектаров больше
Свет в Киевской и Житомирской областях
По словам Кудрицкого, хотя ограничения на электроснабжение на Киевщине и Житомирщине все еще существуют, они имеют умеренный и локальный масштаб, по сравнению с тем, что было ранее. НЭК "Укрэнерго" применяет все возможности для устранения проблем в ближайшее время.
Однако, предполагается, что решение проблем с электроснабжением может быть отложено, если произойдут новые значительные разрушения из-за ракетных атак. В целом, Кудрицкий выразил уверенность, что проблемы с электроснабжением будут решены в ближайшие полторы недели, но только при условии, что не будет дополнительных значительных разрушений.
Напомним, 15 марта Украина и Энергетическое Сообщество заключили Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает сотрудничество в подготовке судебных исков в национальных и международных судах, трибуналах против российской федерации для получения выплаты справедливой компенсации за ущерб, нанесенный украинской энергетической инфраструктуре.
Также недавно мы писали, как Украина будет отстраивать свою энергетику после войны. Чтобы энергетический сектор Украины в будущем был устойчивым и успешным, нужно стратегическое планирование и изменение политики, считают эксперты.