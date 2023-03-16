Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Укрэнерго заверяет, что скоро решит проблемы со светом в Киевской и Житомирской областях arrow

Укрэнерго заверяет, что скоро решит проблемы со светом в Киевской и Житомирской областях

16 марта 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отключение света
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что проблемы с электроснабжением в Киеве, Киевской и Житомирской областях будут решены в ближайшие полторы недели, при условии отсутствия новых повреждений из-за ракетных атак. Он подчеркнул, что ситуация в Одессе уже улучшилась и проблемы с электроснабжением были решены до 15 марта.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Свет в Киевской и Житомирской областях

По словам Кудрицкого, хотя ограничения на электроснабжение на Киевщине и Житомирщине все еще существуют, они имеют умеренный и локальный масштаб, по сравнению с тем, что было ранее. НЭК "Укрэнерго" применяет все возможности для устранения проблем в ближайшее время.

Однако, предполагается, что решение проблем с электроснабжением может быть отложено, если произойдут новые значительные разрушения из-за ракетных атак. В целом, Кудрицкий выразил уверенность, что проблемы с электроснабжением будут решены в ближайшие полторы недели, но только при условии, что не будет дополнительных значительных разрушений.

Напомним, 15 марта Украина и Энергетическое Сообщество заключили Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает сотрудничество в подготовке судебных исков в национальных и международных судах, трибуналах против российской федерации для получения выплаты справедливой компенсации за ущерб, нанесенный украинской энергетической инфраструктуре.

Также недавно мы писали, как Украина будет отстраивать свою энергетику после войны. Чтобы энергетический сектор Украины в будущем был устойчивым и успешным, нужно стратегическое планирование и изменение политики, считают эксперты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:46 Правительство Франции может принять пенсионную реформу от Макрона в обход парламента

17:25 Данилов прокомментировал годовщину “крымского референдума”

17:22 Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: что в списке

17:20 За год в Одесской области три тысячи жителей получили направление на обеспечение протезом

17:06Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" еще на год

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:05 В белом списке Вселенной: какие четыре знака зодиака осуществят заветные мечты до конца марта

Новина з фото

17:03 СБУ нейтрализовала еще три схемы уклонения от призыва, среди задержанных — чиновник Минобороны

Новина з відео

16:50 Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

Новина з фото

16:46 РФ распространяет фейк, что украинские военные режут свинину на Коране

16:43 В рф говорят, что нашли американский дрон возле Севастополя

Новина з відео

16:50 Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

Новина з відео

13:55После двух операций у собаки, которую переехал Mercedes в Одессе, только один вариант

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки артиллерией, пустые улицы и отсутствие коммунальных благ — как живет прифронтовой Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Актуальное по теме

None 16 Март 17:46

Правительство Франции может принять пенсионную реформу от Макрона в обход парламента

None 16 Март 17:19

Данилов прокомментировал годовщину “крымского референдума”

None 16 Март 17:27

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: что в списке

None 16 Март 17:00

За год в Одесской области три тысячи жителей получили направление на обеспечение протезом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB