Укренерго запевняє, що скоро вирішить проблеми зі світлом у Київській та Житомирській областях

Відключення світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що проблеми з електропостачанням у Києві, Київській та Житомирській областях буде вирішено у найближчі півтора тижня, за умови відсутності нових пошкоджень через ракетні атаки. Він наголосив, що ситуація в Одесі вже покращилася і проблеми з електропостачанням було вирішено до 15 березня.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Світло у Київській та Житомирській областях

За словами Кудрицького, хоча обмеження на електропостачання на Київщині та Житомирщині все ще існують, вони мають помірний та локальний масштаб порівняно з тим, що було раніше. НЕК "Укренерго" застосовує усі можливості для усунення проблем найближчим часом.

Однак, передбачається, що розв'язання проблем з електропостачанням може бути відкладено, якщо відбудуться нові значні руйнування через ракетні атаки. Загалом, Кудрицький висловив упевненість, що проблеми з електропостачанням буде вирішено у найближчі півтора тижня, але лише за умови, що не буде додаткових значних руйнувань.

Нагадаємо, 15 березня Україна та Енергетична Спільнота уклали Меморандум про співпрацю, який передбачає співпрацю у підготовці судових позовів у національних та міжнародних судах, трибуналах проти російської федерації для отримання виплати справедливої компенсації за збитки, завдані українській енергетичній інфраструктурі.

Також нещодавно ми писали, як Україна відбудовуватиме свою енергетику після війни. Щоб енергетичний сектор України в майбутньому був стійким та успішним, потрібне стратегічне планування та зміна політики, вважають експерти.