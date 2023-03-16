Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Укренерго запевняє, що скоро вирішить проблеми зі світлом у Київській та Житомирській областях arrow

Укренерго запевняє, що скоро вирішить проблеми зі світлом у Київській та Житомирській областях

16 березня 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відключення світла
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що проблеми з електропостачанням у Києві, Київській та Житомирській областях буде вирішено у найближчі півтора тижня, за умови відсутності нових пошкоджень через ракетні атаки. Він наголосив, що ситуація в Одесі вже покращилася і проблеми з електропостачанням було вирішено до 15 березня.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Світло у Київській та Житомирській областях

За словами Кудрицького, хоча обмеження на електропостачання на Київщині та Житомирщині все ще існують, вони мають помірний та локальний масштаб порівняно з тим, що було раніше. НЕК "Укренерго" застосовує усі можливості для усунення проблем найближчим часом.

Однак, передбачається, що розв'язання проблем з електропостачанням може бути відкладено, якщо відбудуться нові значні руйнування через ракетні атаки. Загалом, Кудрицький висловив упевненість, що проблеми з електропостачанням буде вирішено у найближчі півтора тижня, але лише за умови, що не буде додаткових значних руйнувань.

Нагадаємо, 15 березня Україна та Енергетична Спільнота уклали Меморандум про співпрацю, який передбачає співпрацю у підготовці судових позовів у національних та міжнародних судах, трибуналах проти російської федерації для отримання виплати справедливої компенсації за збитки, завдані українській енергетичній інфраструктурі.

Також нещодавно ми писали, як Україна відбудовуватиме свою енергетику після війни. Щоб енергетичний сектор України в майбутньому був стійким та успішним, потрібне стратегічне планування та зміна політики, вважають експерти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

18:45Людей закликають садити город: що буде в дефіциті на ринку

Новина з фото

18:36 Не ховайте шапки: стало відомо, в яких областях завтра вдарять морози

18:35 Мінцифра створює електронну систему обігу підакцизних товарів: що це означає

18:28 У Китаї зробили скандальну заяву щодо переговорів України та рф

18:28"Феєнорд" проти "Шахтаря" в 1/8 Ліги Європи: відомі стартові склади команд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 Зеленський зідзвонився з прем'єром Британії: є хороші новини

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Новина з фото

18:09 Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Латвії: що обговорили лідери

Ексклюзив

18:04Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

18:00 На Одещині двоє чоловіків вигадали оригінальну схему незаконного перетину кордону

Новина з відео

16:50 Відновлення економіки України неможливе без розблокування та збільшення потужностей портів

Новина з відео

16:27 Путін порівняв німців і росіян і заявив, що рф "більш демократична країна"

Новина з відео

15:50 Цього року одеське узбережжя навряд чи буде курортним

Новина з відео

13:55Після двох операцій у собаки, якого переїхав Mercedes в Одесі, тільки один шлях

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

Новина з відео

12:03У Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

18:04Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки артилерією, порожні вулиці та відсутність комунальних благ — як живе прифронтовий Часів Яр

Актуальне по темі

None 16 Березень 16:53

Людей закликають садити город: що буде в дефіциті на ринку

None 16 Березень 18:42

Не ховайте шапки: стало відомо, в яких областях завтра вдарять морози

None 16 Березень 18:35

Мінцифра створює електронну систему обігу підакцизних товарів: що це означає

None 16 Березень 18:26

У Китаї зробили скандальну заяву щодо переговорів України та рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB