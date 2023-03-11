​​​Укргидроэнерго получило 10 тонн гумпомощи от Кореи, Нидерландов и Японии

За время войны Укргидроэнерго получило 131 тонну энергетической помощи от международных партнеров

Корея, Нидерланды и Япония передали 10 тонн гуманитарной помощи энергетической отрасли Украины. Укргидроэнерго получило генераторы и разъединители.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Энергетическая гуманитарка

Укрэнерго получило от Министерства энергетики партию гуманитарной помощи, которую предоставили Корея, Нидерланды и Япония.

Общий объем энергетического оборудования – более 10 тонн.

В эту партию гумдопомощи вошли генераторы и разъединители.

Общая сумма пособия

Всего за время войны Укргидроэнерго получило более 131 тонны энергетического оборудования, предоставленного Министерству энергетики международными партнерами.

"Благодарим наших партнеров за эту помощь. Благодаря международной поддержке мы стабилизируем работу энергосистемы и будем в дальнейшем ее укреплять и делать более устойчивой", — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, что в сентябре "Укргидроэнерго" подало иск в Европейский суд по правам человека против россии. Компания требует компенсацию ущерба, причиненного в результате неспровоцированной военной агрессии против Украины.

Общая сумма заявленного ущерба, нанесенного активам компании — Каховской ГЭС и недостроенной ветровой электростанции на острове Змеиный, по независимой экспертной оценке составила почти 17 миллиардов гривен.

Фото: Минэнерго