Укргідроенерго отримало 10 тонн гумдопомоги від Кореї, Нідерландів та Японії
Корея, Нідерланди і Японія передали 10 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної галузі України. Укргідроенерго отримало генератори і роз’єднувачі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
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Енергетична гуманітарка
Укренерго отримало від Міністерства енергетики партію гуманітарної допомоги, яку надали Корея, Нідерланди і Японія.
Загальний обсяг енергетичного обладнання — понад 10 тонн.
До цієї партії гумдопомоги увійшли генератори і роз’єднувачі.
Загальна сума допомоги
Усього за час війни Укргідроенерго отримало понад 131 тонну енергетичного обладнанння, наданого Міністерству енергетики міжнародними партнерами.
"Дякуємо нашим партнерам за цю допомогу. Завдяки міжнародній підтримці ми стабілізуємо роботу енергосистеми та будемо надалі її зміцнювати та робити більш стійкою", — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Нагадаємо, що у вересні Укргідроенерго подало позов до Європейського суду з прав людини проти росії. Компанія вимагає компенсацію збитків, завданих унаслідок неспровокованої воєнної агресії проти України.
Загальна сума заявлених збитків, завданих активам компанії — Каховській ГЕС і недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою сягнула майже 17 мільярдів гривень.
Фото: Міненерго