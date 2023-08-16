Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Укргидроэнерго подала аварийную заявку, чтобы повысить воду в водохранилищах Днепра: в чем причина arrow

Укргидроэнерго подала аварийную заявку, чтобы повысить воду в водохранилищах Днепра: в чем причина

16 августа 2023 19:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Укргидроэнерго подала аварийную заявку, чтобы повысить воду в водохранилищах Днепра: в чем причина
Киевское водохранилище. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Укргидроэнерго пытаются поднять уровень воды в двух водохранилищах Днепра — Киевском и Каневском. С этой целью организация подала аварийную заявку, чтобы прекратить срабатывать воду из водоемов и начать ее копить.

Об этом заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что говорят в Укргидроэнерго

"На сегодняшний день мы подали аварийную заявку, чтобы не срабатывать воду в Киевском водохранилище. И начали понемногу ее накапливать. Укргидроэнерго пытается поднять уровень воды на Киевском и Каневском водохранилище и создать резерв", — отметил Сирота.

По словам Сироты, сильная жара, ремонтные работы на 9 энергоблоках Украины, а также подрыв Каховской дамбы повлекли за собой дефицит воды в водохранилищах. Следовательно, нужно создать определенный резерв в гидроэнергетике для обеспечения потребностей энергосети.

"Чрезвычайно низкий уровень в Киевском водохранилище — это необходимость. В энергосистеме не хватает мощности, поэтому износ воды в водохранилищах вынужденная мера", — подчеркнул Сирота.

Напомним, уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС — стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

Добавим, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз