Укргидроэнерго подала аварийную заявку, чтобы повысить воду в водохранилищах Днепра: в чем причина

Киевское водохранилище. Фото: google

В Укргидроэнерго пытаются поднять уровень воды в двух водохранилищах Днепра — Киевском и Каневском. С этой целью организация подала аварийную заявку, чтобы прекратить срабатывать воду из водоемов и начать ее копить.

Об этом заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

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"На сегодняшний день мы подали аварийную заявку, чтобы не срабатывать воду в Киевском водохранилище. И начали понемногу ее накапливать. Укргидроэнерго пытается поднять уровень воды на Киевском и Каневском водохранилище и создать резерв", — отметил Сирота.

По словам Сироты, сильная жара, ремонтные работы на 9 энергоблоках Украины, а также подрыв Каховской дамбы повлекли за собой дефицит воды в водохранилищах. Следовательно, нужно создать определенный резерв в гидроэнергетике для обеспечения потребностей энергосети.

"Чрезвычайно низкий уровень в Киевском водохранилище — это необходимость. В энергосистеме не хватает мощности, поэтому износ воды в водохранилищах вынужденная мера", — подчеркнул Сирота.

Напомним, уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС — стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

Добавим, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.