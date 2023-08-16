Укргідроенерго подала аварійну заявку, щоб підвищити воду у водосховищах Дніпра: в чому причина

Київське водосховище. Фото: google

В Укргідроенерго намагаються підняти рівень води у двох водосховищах Дніпра — Київському та Канівському. З цією метою організація подала аварійну заявку, щоб припинити спрацьовувати воду з водойм й почати її накопичувати.

Про це заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

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"На сьогодні ми подали аварійну заявку, щоб не спрацьовувати воду у Київському водосховищі. І почали потроху її накопичувати. Укргідроенерго намагається підняти рівень води на Київському та Канівському водосховищі та створити резерв", — зазначив Сирота.

За словами Сироти, сильна спека, ремонтні роботи на 9 енергоблоках України, а також підрив Каховської дамби спричинили дефіцит води у водосховищах. Тож, потрібно створити певний резерв у гідроенергетиці для забезпечення потреб енергомережі.

"Надзвичайно низький рівень у Київському водосховищі — це необхідність. В енергосистемі не вистачає потужності, тому спрацювання води у водосховищах вимушений захід", — підкреслив Сирота.

Нагадаємо, рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Додамо, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.