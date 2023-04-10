Укргидрометцентр рассказал, жителям каких регионов завтра следует брать зонтики

Дожди ожидаются в нескольких областях Украины. Фото: ТСН

Во вторник, 11 апреля, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части страны, а также в центральных и восточных областях прогнозируются дожди. В то же время на остальной территории осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. В южных и восточных областях местами могут наблюдаться порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине

ночью составит 3-8° тепла;

днем — 12-17°;

в горах, в частности, в Карпатах, температура ночью опустится до около 0°, а днем поднимется до 3-8° тепла.

Необходимо учитывать данные погодные условия при планировании деятельности на улице.

Погода в Украине на 11 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Во вторник, 11 апреля в Киевской области будет облачная погода с периодическими прояснениями, но без заметных осадков. Ветер будет дуть северо-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области

ночью будет колебаться в диапазоне от 3 до 8° тепла;

днем будет достигать 12-17°.

Погода в Киеве

ночью ожидается от 4 до 6° тепла;

днем — от 13 до 15°.

Лавинная опасность

Специалисты предупреждают о возможной опасности схода лавин в Украине на понедельник и вторник, 10-11 апреля. Граждан просят воздержаться от походов в горы, чтобы избежать риска.

высокогорные районы Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области могут быть подвержены значительной снеголавинной опасности (уровень 3) из-за оттепели, которая продержится в эти дни;

умеренная снеголавинная опасность (уровень 2) ожидается на западной и центральной частях Закарпатской области в те же даты. Необходимо принимать меры предосторожности и следовать рекомендациям специалистов, чтобы обезопасить себя и избежать непредвиденных ситуаций.

Напомним, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины