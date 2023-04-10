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Укргідрометцентр розповів, жителям яких регіонів завтра слід брати парасольки

10 квітня 2023 14:33
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Укргідрометцентр розповів, жителям яких регіонів завтра слід брати парасольки
Дощі очікуються у кількох областях України. Фото: ТСН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У вівторок, 11 квітня, на території України очікується хмарна погода із проясненнями. У південній частині країни, а також у центральних та східних областях прогнозуються дощі. У той же час, на решті території опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південних та східних областях місцями можуть спостерігатися пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні

  • вночі становитиме 3-8° тепла;
  • вдень — 12-17°;
  • у горах, зокрема, в Карпатах температура вночі опуститься до близько 0°, а вдень підніметься до 3-8° тепла.

Необхідно враховувати погодні умови при плануванні діяльності на вулиці.

Погода в Україні на 11 квітня
Погода в Україні на 11 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

У вівторок, 11 квітня, у Київській області буде хмарна погода з періодичними проясненнями, але без помітних опадів. Вітер дме північно-східним напрямом зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у Київській області

  • вночі коливатиметься в діапазоні від 3 до 8° тепла;
  • вдень сягатиме 12-17°.

Погода у Києві

  • вночі очікується від 4 до 6 ° тепла;
  • вдень — від 13 до 15°.

Лавинна небезпека


Фахівці попереджають про можливу небезпеку сходження лавин в Україні на понеділок та вівторок, 10-11 квітня. Громадяни просять утриматися від походів у гори, щоб уникнути ризику.

  • високогірні райони Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області можуть бути наражені на значну сніголавинну небезпеку (рівень 3) через відлигу, яка протримається у ці дні;
  • помірна сніголавинна небезпека (рівень 2) очікується на західній та центральній частинах Закарпатської області у ті самі дати. Необхідно вживати запобіжних заходів та дотримуватися рекомендацій фахівців, щоб убезпечити себе та уникнути непередбачених ситуацій.

Нагадаємо, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом гроза. У більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України

 

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