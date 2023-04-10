Укргідрометцентр розповів, жителям яких регіонів завтра слід брати парасольки
У вівторок, 11 квітня, на території України очікується хмарна погода із проясненнями. У південній частині країни, а також у центральних та східних областях прогнозуються дощі. У той же час, на решті території опадів не очікується.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південних та східних областях місцями можуть спостерігатися пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря в Україні
- вночі становитиме 3-8° тепла;
- вдень — 12-17°;
- у горах, зокрема, в Карпатах температура вночі опуститься до близько 0°, а вдень підніметься до 3-8° тепла.
Необхідно враховувати погодні умови при плануванні діяльності на вулиці.
Погода у Київській області
У вівторок, 11 квітня, у Київській області буде хмарна погода з періодичними проясненнями, але без помітних опадів. Вітер дме північно-східним напрямом зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря у Київській області
- вночі коливатиметься в діапазоні від 3 до 8° тепла;
- вдень сягатиме 12-17°.
Погода у Києві
- вночі очікується від 4 до 6 ° тепла;
- вдень — від 13 до 15°.
Лавинна небезпека
Фахівці попереджають про можливу небезпеку сходження лавин в Україні на понеділок та вівторок, 10-11 квітня. Громадяни просять утриматися від походів у гори, щоб уникнути ризику.
- високогірні райони Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області можуть бути наражені на значну сніголавинну небезпеку (рівень 3) через відлигу, яка протримається у ці дні;
- помірна сніголавинна небезпека (рівень 2) очікується на західній та центральній частинах Закарпатської області у ті самі дати. Необхідно вживати запобіжних заходів та дотримуватися рекомендацій фахівців, щоб убезпечити себе та уникнути непередбачених ситуацій.
Нагадаємо, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом гроза. У більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України