Укрытия и дистанционка: как школы в Украине подготовились к новому учебному году

Дети за партами. Иллюстративное фото: freepik.com

С 1 сентября в Украине по традиции стартует учебный год. В нескольких областях будут пользоваться сразу тремя формами обучения – очной, онлайн и смешанной.

Об этом пишут Факты.

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С 1 сентября свои двери в Полтавской области откроют 522 школы. Да, на обучение примут 136 тысяч школьников, из них более 5 тысяч — из семей ВПЛ. Акцент в этом году постараются делать именно на очном обучении. Так, по словам главы ОВА, школы максимально снабжены укрытиями. Пока этот показатель достиг 95,4%

"Во время областной августовской конференции педагогических работников в очередной раз акцентировали внимание на важности офлайн-обучения. Оно не только улучшает качество знаний, но и помогает социализировать и всесторонне развиваться", — заявил Дмитрий Лунин.

Во Львовской области с 1 сентября школьное образование будут получать более 294 тысяч детей в 1093 заведениях. Только семь школ приступят к обучению в дистанционной форме.

"Школы, в которых учащиеся будут учиться очно или по смешанной форме, для укрытия используют 1199 объектов", — сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

В Николаевской области также активно готовились к началу учебы. Так, к 17 августа успели подготовить 75 учебных заведений. Однако учебный год в большинстве заведений региона все же стартует дистанционно.

"Учитывая ситуацию, сейчас идет обсуждение, высчитываем потенциально опасные зоны, в которых будет трудно среагировать на воздушную тревогу", — отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Из-за постоянных обстрелов российских террористов в Херсонской области почти 69 тыс. школьников будут учиться онлайн.

"К сожалению, открыть двери школ для учеников пока нет возможности. Помешали постоянные обстрелы российских террористов. Мы не можем подвергать детей и педагогов такой опасности. Было принято решение о введении дистанционного обучения во всех 190 учебных заведениях Херсонщины", — пояснил зам. начальника Херсонской ОВ Ярослав Шанько.

В Запорожской области учебный год тоже начнут онлайн. Хотя 61% школ снабжены простейшими укрытиями, проводить обучение в смешанной форме пока опасно.

"Есть такие виды вооружения, при которых ракета летит к нам 40-42 секунды. За это время дети не смогут добраться до укрытий. Поэтому на сегодняшний день принято такое решение. В случае, если ситуация будет меняться, будем пересматривать", — сообщил начальник Запорожской ОВА.

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В этом году гораздо больше родителей решили отправить детей в школу на очную форму обучения. Как сообщает КГГА, этот показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Так, офлайн будут учиться 240 тысяч школьников.

"В тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения. В частности, возможно использование такого механизма, как вторая смена, или переменная офлайн/онлайн-обучение, однако — только для учащихся старших классов", — информирует КГГА.

В настоящее время 417 из 420 школ обеспечены укрытиями и могут вместить 190 тысяч человек. Таким образом, учащиеся младшей школы смогут учиться постоянно на очной форме обучения.

В то же время в области также смогли увеличить количество укрытий — их 884. К тому же продолжается доустройство еще более 150 хранилищ. Также учеников Киевщины в новом учебном году ждет еще одна обновка — транспорт.

"Закупили 45 школьных автобусов, чтобы подвозить детей в учебные заведения. 18 автобусов уже передали общинам, еще 27 — передадим в течение сентября", — сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Напомним, в киевских школах могут ввести обучение во вторую смену.

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