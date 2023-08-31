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Укриття та дистанційка: як школи в Україні підготувались до нового навчального року

31 серпня 2023 12:43
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Валерія Пержун
редактор
Укриття та дистанційка: як школи в Україні підготувались до нового навчального року
Діти за партами. Ілюстративне фото: freepik.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Із 1 вересня в Україні за традицією стартує навчальний рік. У кількох областях користуватимуться одразу трьома формами навчання - очній, онлайн та змішаною. 

Про це пишуть Факти.

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Із 1 вересня свої двері у Полтавській області відчинять 522 школи. Так, на навчання приймуть 136 тисяч школярів, з них понад 5 тисяч — із родин ВПО. Акцент цьогоріч намагатимуться робити саме на очному навчанні. Так, зі слів голови ОВА, школи максимально забезпечені укриттями. Наразі цей показник сягнув 95,4%

"Під час обласної серпневої конференції педагогічних працівників вкотре акцентували на важливості офлайн-навчання. Воно не лише покращує якість знань, а й допомагає соціалізувати та всебічно розвиватися", — заявив Дмитро Лунін.

У Львівській області з 1 вересня шкільну освіту  здобуватимуть понад 294 тиcяч дітей у 1 093 закладах. Лише сім шкіл розпочнуть навчання у дистанційній формі. 

"Школи, в яких учні навчатимуться очно або за змішаною формою, для укриття використовують 1 199 об’єктів", — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Миколаївській області також активно готувались до початку навчання. Так, до 17 серпня встигли підготувати 75 закладів освіти. Однак навчальний рік у більшості закладів регіону все ж стартує дистанційно. 

"З огляду на безпекову ситуацію, зараз триває обговорення, вираховуємо потенційно небезпечні зони, в яких буде важко зреагувати на повітряну тривогу", — зазначив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Через постійні обстріли російських терористів у Херсонській області майже 69 тис. школярів навчатимуться онлайн. 

"На жаль, відкрити двері шкіл для учнів поки що немає можливості. На заваді постійні обстріли російських терористів. Ми не можемо наражати дітей і освітян на таку небезпеку. Було ухвалено рішення про запровадження дистанційного навчання у всіх 190 навчальних закладах Херсонщини", — пояснив заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

У Запорізькій області навчальний рік також почнуть онлайн. Хоча  61% шкіл забезпечиний найпростішими укриттями, проводити навчання у змішаній формі наразі небезпечно. 

"Є такі види озброєння, за яких ракета летить до нас 40-42 секунди. За цей час діти не зможуть дістатися укриттів. Тому на сьогодні ухвалено таке рішення. У разі, якщо безпекова ситуація мінятиметься, будемо переглядати", — повідомив начальник Запорізької ОВА. 

Яким буде новий навчальний рік у Києві та області

Цьогоріч значно більше батьків вирішили відправити дітей до школи на очну форму навчання. Як повідомляє КМДА, цей показник зріс у 2,5 рази в порівнянні з 2022 роком. Так, офлайн навчатимуться 240 тисяч школярів. 

"В тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, діятиме змішана система навчання. Зокрема, можливе використання такого механізму, як друга зміна, або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте — лише для учнів старших класів", — інформує КМДА.

Наразі 417 із 420 шкіл забезпечені укриттями та можуть вмістити 190 тисяч осіб. Таким чином учні молодшою школи зможуть навчатися постійно на очній формі навчання.  

Водночас у області також змогли збільшити кількість укриттів — наразі їх 884. До того ж триває дооблаштування ще понад 150 сховищ. Також на учнів Київщини в новому навчальному році чекає ще одна обновка — транспорт.

"Закупили 45 шкільних автобусів, щоб підвозити дітей до навчальних закладів. 18 автобусів уже передали громадам, ще 27 — передамо впродовж вересня" — повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у київських школах можуть запровадити навчання у другу зміну.

Також ми писали, скільки дітей на Одещині вирушить у перший клас.

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