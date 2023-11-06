Укроборонпром существенно увеличит производство оружия — главные приоритеты

Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин. Фото: epravda.com.ua

Укроборонпром увеличит производство оружия на 62% по сравнению с прошлым годом. Это произойдет за четыре квартала 2023 года.

Об этом сообщил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин в интервью "Экономической правде".

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Производство оружия

Сметанин подчеркнул, что Укроборонпром полностью выполняет производственные планы и ожидает новых контрактов от Минобороны.

"Наш первый приоритет — боеприпасы, второй — беспилотники, третий — бронетехника. Ну и, конечно, ПТРК и ПВО. Сейчас мы готовы производить еще большее вооружение, поэтому ожидаем новых контрактов", — рассказал он.

По его словам, если говорить об объемах, то за четыре квартала 2023 года Укроборонпром увеличит выпуск продукции на 62%, по сравнению с прошлым годом.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" уже приступил к серийному производству ударных дронов-камикадзе, которые называют аналогами иранских Shahed. Силы обороны уже заказали беспилотники для своих операций.

Также мы писали, что правительство Германии одобрило создание совместного предприятия с Украиной, которое будет заниматься производством военной техники. Новый завод будет производить и обслуживать военную технику в Украине.