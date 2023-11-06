Укроборонпром суттєво збільшить виробництво зброї — головні пріоритети

Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін. Фото: epravda.com.ua

Укроборонпром збільшить виробництво зброї на 62% у порівнянні з минулим роком. Це відбудеться за чотири квартали 2023 року.

Про це повідомив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю "Економічній правді".

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Сметанін наголосив, що Укроборонпром повністю виконує виробничі плани й очікує на нові контракти від Міноборони.

"Наш перший пріоритет — боєприпаси, другий – безпілотники, третій — бронетехніка. Ну і, звісно, ПТРК та ППО. Зараз ми готові виготовляти ще більше озброєння, тож очікуємо нових контрактів", — розповів він.

За його словами, якщо говорити про обсяги, то за чотири квартали 2023-го року Укроборонпром збільшить випуск продукції на 62%, у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" вже розпочав серійне виробництво ударних дронів-камікадзе, які називають аналогами іранських Shahed. Сили оборони вже замовили безпілотники для своїх операцій.

Також ми писали, що уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме й обслуговуватиме військову техніку саме в Україні.