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Укроборонпром суттєво збільшить виробництво зброї — головні пріоритети

6 листопада 2023 13:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укроборонпром суттєво збільшить виробництво зброї — головні пріоритети
Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін. Фото: epravda.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укроборонпром збільшить виробництво зброї на 62% у порівнянні з минулим роком. Це відбудеться за чотири квартали 2023 року.

Про це повідомив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю "Економічній правді".

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Сметанін наголосив, що Укроборонпром повністю виконує виробничі плани й очікує на нові контракти від Міноборони.

"Наш перший пріоритет — боєприпаси, другий – безпілотники, третій — бронетехніка. Ну і, звісно, ПТРК та ППО. Зараз ми готові виготовляти ще більше озброєння, тож очікуємо нових контрактів", — розповів він.

За його словами, якщо говорити про обсяги, то за чотири квартали 2023-го року Укроборонпром збільшить випуск продукції на 62%, у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" вже розпочав серійне виробництво ударних дронів-камікадзе, які називають аналогами іранських Shahed. Сили оборони вже замовили безпілотники для своїх операцій.

Також ми писали, що уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме й обслуговуватиме військову техніку саме в Україні.

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