На ProZorro появился тендер на рассылку sms Укрпочты — планируют потратить 66 миллионов

Люди в отделении Укрпочты. Фото: Укрпочта

Укрпочта планирует потратить почти 66 миллионов гривен на услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи Viber-сообщений. Речь идет о рассылке сообщений пользователям.

Соответствующий тендер размещен на сайте ProZorro.

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По данным открытого аукциона, речь идет о рассылке сообщений от компании по обычным SMS и Viber. Согласно тендерной документации, компания готова потратить на это 65 718 840 грн.



Тендер на ProZorro. Фото: скриншот

Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.

Кроме того, в Киеве хотят позолотить купола Софийского собора за почти 2 млн долларов.

Недавно мы также писали, что Киевская городская государственная администрация планирует вложить 100 млн гривен в очистку и благоустройство озера Синее. При этом тендер сначала оценивался в 32 млн гривен, а причины столь резкого удорожания остаются непонятными.