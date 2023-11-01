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Укрпошта хоче витратити на SMS та Viber-повідомлення майже 66 млн, — ProZorro

1 листопада 2023 11:31
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На ProZorro з'явився тендер на розсилку sms Укрпошти — планують витратити 66 мільйонів
Люди у відділенні Укрпошти. Фото: Укрпошта
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Укрпошта планує витратити майже 66 мільйонів гривень на послуги з передачі SMS-повідомлень та послуги з передачі Viber-повідомлень. Йдеться про розсилку повідомлень для користувачів.

Відповідний тендер розміщений на сайті ProZorro.

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За даними відкритого аукціону, йдеться про розсилку повідомлень від компанії у звичайних SMS та Viber. Згідно з тендерною документацією, компанія готова витратити на це 65 718 840 грн.

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Тендер на ProZorro. Фото: скриншот

Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн. 

Окрім того, у Києві хочуть позолотити куполи Софійського собору за майже 2 млн доларів.

Нещодавно ми також писали, що Київська міська державна адміністрація планує вкласти 100 млн гривень в очищення і благоустрій озера Синє. При цьому тендер спершу оцінювався у 32 млн гривень, а причини такого різкого подорожчання лишаються незрозумілими.

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