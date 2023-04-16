Укрпошта выпустила новые марки: чему они посвящены

Человек подписывает открытку на Укрпоште. Фото: УКрпошта

Глава Укрпошты Игорь Смилянский поздравил всех украинцев с праздником Пасхи и пожелал здоровья, добра и победы во всех начинаниях! Также он рассказал, что в честь светлого праздника были выпущены новые марки.

Об этом сообщил Игорь Смилянский.

Читайте также:

Новые марки

"Надеюсь, что этот день будет светлым, спокойным и приятным для всех, кто отмечает его в нашей стране", — написал Смилянский.

Для тех, кто не может быть рядом с близкими и друзьями в этот праздничный день, всегда есть возможность отправить поздравительные открытки или письма с помощью марок Укрпошты.

"Но, к сожалению, мы пока не можем перевозить писанки — это будет сложно и не безопасно. Однако, наша почтовая служба запустит в обращение марки с изображениями писанок из разных регионов Украины уже 21 апреля. Эта дата была выбрана, чтобы не отвлекать людей от празднования Пасхи в этот день", — уточнил глава компании.

Также Смилянский отметил, что в этом году есть песня, которая говорит о том, что все люди заказали на Пасху мясо, сардельки и колбаски. Но, конечно, каждый празднует Пасху по-своему и выбирает для себя подходящую традицию. Главное, чтобы этот день был наполнен любовью, радостью и согревал души всех, кто отмечает его.

Укрпошта выпустила новую марку. Фото: Игорь Смилянский

Напомним, что к годовщине первой военной марки Укрпошты выпустила новый сувенир, связанный с ней. Госпредприятие планирует собрать 1 миллион гривен на дроны для сил обороны Украины.

Игорь Смилянский напомнил, что ровно год назад Укрпошта выпустила первую марку нынешней войны — "Русский военный корабль, иди…!".