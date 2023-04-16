Укрпошта випустила нові марки: чому вони присвячені

Людина підписує листівку на Укрпошті. Фото: УКрпошта

Голова Укрпошти Ігор Смілянський привітав усіх українців зі святом Великодня та побажав здоров'я, добра та перемоги у всіх починаннях! Також він розповів, що на честь світлого свята було випущено нові марки.

Про це повідомив Ігор Смілянський.

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Нові марки

"Сподіваюся, що цей день буде світлим, спокійним та приємним для всіх, хто відзначає його у нашій країні", — написав Смілянський.

Для тих, хто не може бути поруч із близькими та друзями цього святкового дня, завжди є можливість надіслати вітальні листівки або листи за допомогою марок Укрпошти.

"Але, на жаль, ми поки що не можемо перевозити писанки — це буде складно і не безпечно. Проте, наша поштова служба запустить в обіг марки із зображеннями писанок із різних регіонів України вже 21 квітня. Ця дата була обрана, щоб не відволікати людей від святкування Великодня цього дня", — уточнив глава компанії.

Також Смілянський зазначив, що цього року є пісня, яка говорить про те, що всі люди замовили на Великдень м'ясо, сердельки та ковбаски. Але, звичайно, кожен святкує Великдень по-своєму і вибирає для себе потрібну традицію. Головне, щоб цей день був сповнений любов'ю, радістю та зігрівав душі всіх, хто відзначає його.

Укрпошта випустила нову марку Фото: Ігор Смілянський

Нагадаємо, що до роковин першої військової марки Укрпошти випустила новий сувенір, пов'язаний із нею. Держпідприємство планує зібрати 1 мільйон гривень на дрони для сил оборони України.

Ігор Смілянський нагадав, що рівно рік тому Укрпошта випустила першу марку нинішньої війни — "Російський військовий корабель, йди…!"