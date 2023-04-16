Укрпошта випустила нові марки: чому вони присвячені
Голова Укрпошти Ігор Смілянський привітав усіх українців зі святом Великодня та побажав здоров'я, добра та перемоги у всіх починаннях! Також він розповів, що на честь світлого свята було випущено нові марки.
Про це повідомив Ігор Смілянський.
Нові марки
"Сподіваюся, що цей день буде світлим, спокійним та приємним для всіх, хто відзначає його у нашій країні", — написав Смілянський.
Для тих, хто не може бути поруч із близькими та друзями цього святкового дня, завжди є можливість надіслати вітальні листівки або листи за допомогою марок Укрпошти.
"Але, на жаль, ми поки що не можемо перевозити писанки — це буде складно і не безпечно. Проте, наша поштова служба запустить в обіг марки із зображеннями писанок із різних регіонів України вже 21 квітня. Ця дата була обрана, щоб не відволікати людей від святкування Великодня цього дня", — уточнив глава компанії.
Також Смілянський зазначив, що цього року є пісня, яка говорить про те, що всі люди замовили на Великдень м'ясо, сердельки та ковбаски. Але, звичайно, кожен святкує Великдень по-своєму і вибирає для себе потрібну традицію. Головне, щоб цей день був сповнений любов'ю, радістю та зігрівав душі всіх, хто відзначає його.
Нагадаємо, що до роковин першої військової марки Укрпошти випустила новий сувенір, пов'язаний із нею. Держпідприємство планує зібрати 1 мільйон гривень на дрони для сил оборони України.
Ігор Смілянський нагадав, що рівно рік тому Укрпошта випустила першу марку нинішньої війни — "Російський військовий корабель, йди…!"