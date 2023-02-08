Укрпочта выпускает новую марку - чему посвящена

Укрпочта выпустил новую марку: чему она будет посвящена
Укрпочта запускает в оборот новую марку, посвященную коммунальщикам, которые восстанавливают критическую инфраструктуру после ракетных атак россиян. Название марки — "Воины света. Воины добра".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Новая марка
Почтовый блок начнут продавать с 15 февраля, стоимость составит 90 гривен. Тираж — 300 тысяч штук.
В блоке будет следующие разделы:
- "Дорожники";
- "Связные";
- "Энергетики";
- "Водопоставщики";
- "Газовики".
Уже сегодня ее можно сделать в онлайн магазине Укрпочты, а с 15 февраля можно получить эти заказы и приобрести их в отделениях.
С 8 февраля можно оформить предзаказ на почтовый набор, состоящий из почтового блока, художественного конверта и карты в онлайн-магазине Укрпочты.
Компания также ввела ограничения — можно приобрести до 10 наборов по одному заказу.
Напомним, ранее сообщалось, что национальный почтовый оператор Укрпочта существенно снижает тарифы на отправку за границу. Речь идет об отправке посылок в Польшу через EMS сервис (Express Mail Service) — сервис ускоренной международной доставки.
Также сообщалось, что Укрпочта планирует этой зимой изготовить еще три выпуска новых марок.