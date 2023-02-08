Укрпочта выпускает новую марку - чему посвящена

Укрпочта выпускает новую марку "Воины света. Воины добра"

Укрпочта запускает в оборот новую марку, посвященную коммунальщикам, которые восстанавливают критическую инфраструктуру после ракетных атак россиян. Название марки — "Воины света. Воины добра".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая марка

Почтовый блок начнут продавать с 15 февраля, стоимость составит 90 гривен. Тираж — 300 тысяч штук.

В блоке будет следующие разделы:

"Дорожники";

"Связные";

"Энергетики";

"Водопоставщики";

"Газовики".

Уже сегодня ее можно сделать в онлайн магазине Укрпочты, а с 15 февраля можно получить эти заказы и приобрести их в отделениях.

С 8 февраля можно оформить предзаказ на почтовый набор, состоящий из почтового блока, художественного конверта и карты в онлайн-магазине Укрпочты.

Компания также ввела ограничения — можно приобрести до 10 наборов по одному заказу.

Напомним, ранее сообщалось, что национальный почтовый оператор Укрпочта существенно снижает тарифы на отправку за границу. Речь идет об отправке посылок в Польшу через EMS сервис (Express Mail Service) — сервис ускоренной международной доставки.

Также сообщалось, что Укрпочта планирует этой зимой изготовить еще три выпуска новых марок.