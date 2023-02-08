Укрпошта випускає нову марку - чому присвячена

Укрпошта випускає нову марку "Воїни світу. Воїни добра"

Укрпошта запускає в обіг нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак росіян. Назва марки — "Воїни світла. Воїни добра".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нова марка

Поштовий блок розпочнуть продавати з 15 лютого, вартість становитиме 90 гривень. Тираж — 300 тисяч штук.

У блоці будуть наступні розділи:

"Дорожники";

"Зв'язкові";

"Енергетики";

"Водопостачальники";

"Газовики".

Вже сьогодні її можна зробити в онлайн магазині Укрпошти, а з 15 лютого можна отримати ці замовлення та придбати їх у відділеннях.

З 8 лютого можна оформити попереднє замовлення на поштовий набір, що складається з поштового блоку, художнього конверта та карти в онлайн-магазині Укрпошти.

Компанія також запровадила обмеження — можна придбати до 10 наборів за одним замовленням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що національний поштовий оператор Укрпошта суттєво знижує тарифи на відправку за кордон. Йдеться про відправку посилок до Польщі через EMS сервіс (Express Mail Service) — сервіс прискореної міжнародного доставлення.

Також повідомлялося, що Укрпошта планує цієї зими виготовити ще три випуски нових марок.