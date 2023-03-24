Укрпочта запускает новую марку: чему она будет посвящена

Новая марка от Укрпочты

Некоторые марки являются более значимыми, чем другие, так как они несут в себе историю и боль, которые трудно передать в небольшом произведении. Уже 31 марта наступит день памяти и скорби для трех городов Киевщины — Бучи, Ирпеня и Гостомеля, которые стали героями войны в Украине и Укрпочта выпустит новую марку в честь этого.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

Новая марка

Укрпочта выпустит марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель", а также открытки и конверты, чтобы отдать дань уважения жертвам этой болезненной истории. Этот блок станет доступным для предзаказа на сайте Укрпочты, а через неделю его можно будет купить в отделениях.

Кроме этого, Укрпочта запускает продажу годовой книги "Марки Украины за 2021 год", которая содержит коллекцию марок, выпущенных в течение года. Книга содержит марку "Бахмут" и другие, созданные в тесном сотрудничестве с художниками и командой филателистов Укрпочты.

Несмотря на некоторую задержку в выпуске, команда Укрпочты старается сделать все на высшем уровне, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Все желающие могут заказать книгу на сайте Укрпочты или купить ее в отделениях.

Таким образом, Укрпочта посвящает этот день памяти и героизма выпуском марок, открыток и конвертов, чтобы сохранить и передать память о болезненных событиях в Украине. В то же время, они продолжают радовать коллекционеров и любителей филателии выпуском книги, которая содержит красивые и значимые марки.

Напомним, что государственный почтовый оператор "Укрпочта" запустил новую услугу предпринимателям. Речь идет о возможности наложенных платежей на карточные счета для малого и среднего бизнеса.