Укрпошта запускає нову марку: чому вона буде присвячена

Нова марка від Укрпошти

Деякі марки є більш значущими, ніж інші, оскільки вони несуть у собі історію та біль, які важко передати у невеликому творі. Вже 31 березня настане день пам'яті та скорботи для трьох міст Київщини — Бучі, Ірпеня та Гостомеля, які стали героями війни в Україні та Укрпошта випустить нову марку на честь цього.

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський.

Нова марка

Укрпошта випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель", а також листівки та конверти, щоб віддати шану жертвам цієї хворобливої історії. Цей блок стане доступним для замовлення на сайті Укрпошти, а через тиждень його можна буде купити у відділеннях.

Окрім цього, Укрпошта запускає продаж річної книги "Марки України за 2021 рік", яка містить колекцію марок, випущених протягом року. Книга містить марку "Бахмут" та інші, створені у тісній співпраці з художниками та командою філателістів Укрпошти.

Попри деяку затримку у випуску, команда Укрпошти намагається зробити все на найвищому рівні, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів. Усі охочі можуть замовити книгу на сайті Укрпошти або купити її у відділеннях.

Таким чином, Укрпошта присвячує цей день пам'яті та героїзму випуском марок, листівок та конвертів, щоб зберегти та передати пам'ять про хворобливі події в Україні. Водночас вони продовжують радувати колекціонерів та любителів філателії випуском книги, яка містить гарні та значущі марки.

Нагадаємо, що державний поштовий оператор "Укрпошта" розпочав нову послугу підприємцям. Йдеться про можливість накладених платежів на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.