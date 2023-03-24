Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Укрпошта запускає нову марку: чому вона буде присвячена arrow

Укрпошта запускає нову марку: чому вона буде присвячена

24 березня 2023 09:09
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нова марка від Укрпошти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Деякі марки є більш значущими, ніж інші, оскільки вони несуть у собі історію та біль, які важко передати у невеликому творі. Вже 31 березня настане день пам'яті та скорботи для трьох міст Київщини — Бучі, Ірпеня та Гостомеля, які стали героями війни в Україні та Укрпошта випустить нову марку на честь цього.

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський.

Читайте також:

Нова марка

Укрпошта випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель", а також листівки та конверти, щоб віддати шану жертвам цієї хворобливої історії. Цей блок стане доступним для замовлення на сайті Укрпошти, а через тиждень його можна буде купити у відділеннях.

Окрім цього, Укрпошта запускає продаж річної книги "Марки України за 2021 рік", яка містить колекцію марок, випущених протягом року. Книга містить марку "Бахмут" та інші, створені у тісній співпраці з художниками та командою філателістів Укрпошти.

Попри деяку затримку у випуску, команда Укрпошти намагається зробити все на найвищому рівні, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів. Усі охочі можуть замовити книгу на сайті Укрпошти або купити її у відділеннях.

Таким чином, Укрпошта присвячує цей день пам'яті та героїзму випуском марок, листівок та конвертів, щоб зберегти та передати пам'ять про хворобливі події в Україні. Водночас вони продовжують радувати колекціонерів та любителів філателії випуском книги, яка містить гарні та значущі марки.

Марка України

Марка України

Нагадаємо, що державний поштовий оператор "Укрпошта" розпочав нову послугу підприємцям. Йдеться про можливість накладених платежів на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

09:35 Саладуха розповіла про перспективи українців на Олімпіаді-2024

Новина з фото

09:26 Росіяни обстріляли пункт незламності у Костянтинівці: є загиблі і поранені

09:25 Російський гурт "Бі-2" дасть концерт у Туреччині для допомоги ЗСУ

09:25 Чому рф використовує територію Білорусі: пояснення британської розвідки

Новина з відео

09:05 Ні дня без пожеж: у російському Арамілі спалахнув науково-виробничий комплекс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:59 ​​​​​​​ЗСУ знову знищили понад тисячу окупантів за добу: Генштаб назвав вражаючі втрати рф

08:55 "Барселоні" можуть заборонити грати у Лізі чемпіонів саме з цієї причини

08:55 Десятки тисяч українців отримають додаткову грошову допомогу, — Мінсоцполітики

08:48 В Індії розпочнуться акції протесту проти засудження лідера Рахула Ганді

08:48 В Україні розпочалось голосування за кандидатів до Антикорради Міноборони: де проголосувати

Новина з відео

09:05 Ні дня без пожеж: у російському Арамілі спалахнув науково-виробничий комплекс

Новина з відео

07:40 Укроборонпром розповів, який відсоток техніки ремонтують прямо біля лінії фронту

Новина з відео

06:35 Голлівудській зірці Джессіці Честейн — 46: найкращі ролі оскароносної акторки

Новина з відео

06:15 Великий піст на Благовіщення: як дотримуватися та які продукти дозволені у свято

Новина з відео

22:20 Російський терор ми не пробачимо і не забудемо, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

18:47 Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:26 Лікар із Запоріжжя розповів, як рятував людей після удару рф по багатоповерхівці

Новина з відео

17:30 На Одещині затвердили дати весняних канікул

Новина з відео

16:51 На Закарпатті потонув молодик, який намагався нелегально перетнути кордон

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 09:34

Саладуха розповіла про перспективи українців на Олімпіаді-2024

None 24 Березень 09:28

Російський гурт "Бі-2" дасть концерт у Туреччині для допомоги ЗСУ

None 24 Березень 09:24

Чому рф використовує територію Білорусі: пояснення британської розвідки

None 24 Березень 09:16

Ні дня без пожеж: у російському Арамілі спалахнув науково-виробничий комплекс

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB