Укрпочта запустила автоматическую сортировку посылок: детали

Гендиректор Игорь Смелянский и команда Укрпочты

Укрпочта внедрила первую автоматическую линию по сортировке посылок в Украине. Это выполнение одного из обещаний, которое давалось при продлении контракта. Она способствует увеличению скорости обработки мелких посылок с 400 в час до более 8000.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в своем Telegram.

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Автоматизированная система сортировок посылок

Это означает, что только одна полоса может сортировать более 150 тыс. посылок в день. Таким образом, скорость и точность сортировки улучшены. Компания планирует установить еще 4-5 новых линий в этом году и перейти на полностью автоматизированный режим сортировки по всей стране к первой половине 2024 года.

По словам компании, инвестиции в развитие всегда возвращаются доверием и выбором клиентов. Более 90% составляющих автоматической линии произведено на 10 различных промышленных предприятиях Украины, включая металл из Азовстали.

UISLabs, украинская компания, создала эту сортировочную полосу. Компания гордится тем, что многие ее детали произведены на украинских предприятиях.

Этот проект замедлялся из-за войны, поскольку международные компании не были готовы поставлять материалы в Украину. Однако компания выразила свою гордость, что сортировочная полоса была создана украинскими разработчиками и произведена на украинских предприятиях.

Компания празднует успех этого проекта, однако не собирается расслабляться, поскольку ее цель — достижение 100% цифровизации Украины и процессов в Укрпочте — всегда находится на повестке дня.

Напомним, что уже на следующей неделе в понедельник, 10 апреля, Укрпошта презентует новую почтовую марку — Kalush Orchestra. Торжественное спецпогашение пройдет в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с фронтменом Олегом Псюком и участниками группы. Также погашение специальным штемпелем "Первый день" состоится в этот день в Киеве.