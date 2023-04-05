Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Укрпочта запустила автоматическую сортировку посылок: детали arrow

Укрпочта запустила автоматическую сортировку посылок: детали

5 апреля 2023 09:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Гендиректор Игорь Смелянский и команда Укрпочты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Укрпочта внедрила первую автоматическую линию по сортировке посылок в Украине. Это выполнение одного из обещаний, которое давалось при продлении контракта. Она способствует увеличению скорости обработки мелких посылок с 400 в час до более 8000. 

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в своем Telegram.

Читайте также:

Автоматизированная система сортировок посылок

Это означает, что только одна полоса может сортировать более 150 тыс. посылок в день. Таким образом, скорость и точность сортировки улучшены. Компания планирует установить еще 4-5 новых линий в этом году и перейти на полностью автоматизированный режим сортировки по всей стране к первой половине 2024 года.

По словам компании, инвестиции в развитие всегда возвращаются доверием и выбором клиентов. Более 90% составляющих автоматической линии произведено на 10 различных промышленных предприятиях Украины, включая металл из Азовстали. 

UISLabs, украинская компания, создала эту сортировочную полосу. Компания гордится тем, что многие ее детали произведены на украинских предприятиях.

Этот проект замедлялся из-за войны, поскольку международные компании не были готовы поставлять материалы в Украину. Однако компания выразила свою гордость, что сортировочная полоса была создана украинскими разработчиками и произведена на украинских предприятиях.

Компания празднует успех этого проекта, однако не собирается расслабляться, поскольку ее цель — достижение 100% цифровизации Украины и процессов в Укрпочте — всегда находится на повестке дня. 

Игорь Смелянский

Игорь Смелянский

Напомним, что уже на следующей неделе в понедельник, 10 апреля, Укрпошта презентует новую почтовую марку — Kalush Orchestra. Торжественное спецпогашение пройдет в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с фронтменом Олегом Псюком и участниками группы. Также погашение специальным штемпелем "Первый день" состоится в этот день в Киеве.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB