Укрпошта запустила автоматичне сортування посилок: деталі

Гендиректор Ігор Смілянський та команда Укрпошти

Укрпошта впровадила першу автоматичну лінію щодо сортування посилок в Україні. Це виконання однієї з обіцянок, яка давалася під час продовження контракту. Вона сприяє збільшенню швидкості обробки дрібних посилок з 400 на годину до 8000.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram.

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Автоматизована система сортувань посилок

Це означає, що лише одна смуга може сортувати понад 150 тис. посилок на день. Таким чином, швидкість та точність сортування покращено. Компанія планує встановити ще 4-5 нових ліній цього року та перейти на повністю автоматизований режим сортування по всій країні до першої половини 2024 року.

За словами компанії, інвестиції у розвиток завжди повертаються довірою та вибором клієнтів. Понад 90% складових автоматичної лінії виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України, включаючи метал з Азовсталі.

UISLabs, українська компанія, створила цю сортувальну смугу. Компанія пишається тим, що багато її деталей зроблено на українських підприємствах.

Цей проєкт уповільнювався через війну, оскільки міжнародні компанії не були готові постачати матеріали до України. Проте компанія висловила свою гордість, що сортувальна смуга була створена українськими розробниками та вироблена на українських підприємствах.

Компанія святкує успіх цього проєкту, проте не збирається розслаблятися, оскільки її мета — досягнення 100% цифровізації України та процесів в Укрпошті завжди знаходиться на порядку денному.

Нагадаємо, що вже наступного тижня у понеділок, 10 квітня, Укрпошта презентує нову поштову марку — Kalush Orchestra. Урочисте спецпогашення пройде у місті Калуш Івано-Франківської області разом із фронтменом Олегом Псюком та учасниками групи. Також погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться цього дня у Києві.