Укрпочта меняет график работы большинства отделений

Посетители отделения Укрпочты. Фото: google

С 1 июля Укрпочта применит новое расписание работы своих отделений. Большая часть почтовых отделений будет функционировать максимально продолжительное время и будет доступна для клиентов в выходные дни.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Читайте также:

Что известно про смену графика отделений Укрпочты

В сообщении говорится, что Укрпочта начала адаптацию графиков работы своих подразделений к потребностям клиентов еще в 2019 году. Однако из-за наступления крупномасштабной кризисной ситуации в 2022 году оператор был вынужден внести изменения и сократить рабочие часы своих почтовых отделений.

Также в компании сообщили, что отделения, находящиеся в торговых центрах и на рыночных территориях, будут служить клиентам в соответствии с расписанием работы соответствующего торгового центра или рынка.

Кроме того, Укрпочта пересмотрела графики работы своих сельских постоянных отделений. Теперь вместо прежних 2-3 дней в неделю они будут открыты для посетителей в течение 5 дней.

Напомним, что Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабель, иди…" признали лучшей в мире за 2022 год.