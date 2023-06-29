Укрпошта змінює графік роботи більшості відділень

Відвідувачі відділення Укрпошти. Фото: google

З 1 липня Укрпошта застосує новий розклад роботи своїх відділень. Більшість поштових відділень функціонуватиме максимально тривалий час і буде доступною для клієнтів у вихідні дні.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Читайте також:

Що відомо про зміну графіка відділень Укрпошти

У повідомленні йдеться, що Укрпошта розпочала адаптацію графіків роботи своїх підрозділів до потреб клієнтів ще у 2019 році. Однак через настання великомасштабної кризової ситуації у 2022 році оператор був змушений внести зміни та вкоротити робочий час своїх поштових відділень.

Також у компанії повідомили, що відділення, які розташовані у торгових центрах та на ринкових територіях, будуть служити клієнтам відповідно до розкладу роботи відповідного торгового центру чи ринку.

Окрім того, Укрпошта переглянула графіки роботи своїх сільських постійних відділень. Тепер замість колишніх 2-3 днів на тиждень вони будуть відкриті для відвідувачів протягом 5 днів.

Нагадаємо, що Укрпошта отримала три почесні нагороди на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Російський військовий корабель, йди…" визнали найкращою у світі за 2022 рік.