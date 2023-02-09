Укртатнафта срочно передала в бюджет 531 млн гривен после расследования СБУ
Новое руководство Укртатнафты оперативно перечислило в госбюджет 531 млн гривен. Это произошло после расследования СБУ и требований правоохранителей восполнить неуплату, возникшую в результате коррупционных схем.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Материалы следствия
В материалах следствия указывается, что бывшее руководство Укртатнафты причастно к продаже горючего через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. При этом суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.
Таким образом, задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 млн гривен. По данному факту уведомлено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору акционерного общества.
"Для возмещения нанесенного Украине ущерба правоохранители осуществили соответствующее информирование нынешнему менеджменту компании. После этого представители ПАО "Укртатнафта" совершили срочное перечисление в бюджет 531 млн гривен несколькими платежами", — говорится в сообщении.
Напомним, что Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества "Укрзализныця". Им оказался действующий чиновник Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба рф привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.