Укртатнафта терміново передала до бюджету 531 млн гривень після розслідування СБУ
Нове керівництво Укртатнафти оперативно перерахувало до держбюджету 531 млн гривень. Це сталося після розслідування СБУ та вимог правоохоронців заповнити несплату, яка виникла внаслідок корупційних схем.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Матеріали слідства
У матеріалах слідства зазначається, що колишнє керівництво Укртатнафти причетне до продажу пального через мережу АЗС без сплати акцизного податку. При цьому суми акцизного збору закладалися у ціну для споживачів.
Таким чином, заборгованість компанії перед державою тільки за цим епізодом становить понад 605 млн гривень. За цим фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору акціонерного товариства.
"Для відшкодування завданих Україні збитків правоохоронці здійснили відповідне інформування нинішнього менеджменту компанії. Після цього представники ПАТ "Укртатнафта" здійснили термінове перерахування до бюджету 531 млн гривень декількома платежами", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Ним виявився чинний чиновник Регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба росії залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.