Укрзализныця вскоре назначит еще один поезд в Польшу: детали

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

С 3 сентября из Украины в Польшу начнет ездить еще один новый поезд — №119/120 Киев — Хелм. Из-за назначения нового поезда количество мест в польском направлении будет увеличено более чем на 100. Он будет курсировать 5 дней в неделю.

Об этом сообщили Новини.LIVE в пресс-службе Укрзализныци.

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Особенность нового рейса

"Новый поезд №119/120 Киев - Хелм - дневной, будет отправляться ежедневно из Киева в 06:28 и прибывать в Хелм в 17:27. Воспользовавшись им, пассажиры, следующие дальше в Варшаву, могут удобно пересесть на польский поезд IC 21100 (отправление из Хелма в 18:12 и прибытие на ст. Варшава Всходня в 21:02)", — объяснили в сообщении.

Обратно из Хелма поезд будет отправляться в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня в 06:05 и прибытие в Хелм в 08:42), в Киев он будет прибывать в 22:45. Этот поезд удобен для пассажиров, вылетающих из аэропорта Варшавы после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена).

"Благодаря назначению нового поезда пассажиры смогут продолжить удобно путешествовать по железной дороге в Польшу, даже несмотря на ремонтные работы инфраструктуры в Перемышле, которые стартуют уже с 8 сентября и продлятся в течении месяца", — говорится в сообщении.

Изменения в расписании движения

Также железнодорожники Украины и Польши временно изменили график движения поездов польского направления, чтобы влияние ремонтных работ на железной дороге было минимальным.

Поэтому в течении месяца польских ремонтов в пятницу и субботу, когда поезда будут отправляться из Киева, а именно 7-8, 14-15, 21-22 сентября, будут ездить только два поезда Интерсити+:

действующий №705/706 Киев — Перемышль;

новый №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15 и прибытие в Киев в 20:41).

"В указанные 6 дней поезда: №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73/74 Харьков — Перемышль, №715/ 716 Киев — Перемышль будут отменены. Также с 7 сентября по 6 октября будут отменены поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль отправлением из Киева и Харькова", — добавили в пресс-службе компании.

Что еще изменится

Из-за сентябрьских ремонтов на польской железной дороге изменится график движения и поездов №54 Перемышль — Киев и №36 Перемышль — Одесса.

Поезд №54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28), прибытие в Киев — в 05:34 (вместо 09:00).

Поезд №36 Перемышль — Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28), прибытие в Одессу — в 08:10 утра.

"Напомним, что билеты на польское направление продаются на 20 суток вперед, новая дата открывается каждое утро в 08:00 (кроме Варшавы, которая "стартует" отдельно в 09:00). Не ищите билеты в третьих лиц — они на равных условиях доступны всем в официальном приложении "Укрзализныци", — подытожили в пресс-службе.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов. Это решили сделать ко Дню независимости Украины.