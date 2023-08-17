Укрзалізниця незабаром призначить ще один поїзд до Польщі: деталі

Поїзд Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

З 3 вересня з України до Польщі почне їздити ще один новий поїзд — №119/120 Київ — Хелм. Через призначення нового потягу кількість місць до польського напрямку буде збільшена на понад 100. Він курсуватиме 5 днів на тиждень.

Про це повідомили Новини.LIVE у пресслужбі Укрзалізниці.

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Особливість нового рейсу

"Новий поїзд №119/120 Київ — Хелм — денний, відправлятиметься щодня з Києва о 06:28 та прибуватиме до Хелма о 17:27. Скориставшись ним, пасажири, які прямують далі до Варшави, можуть зручно пересісти на польський поїзд IC 21100 (відправлення з Хелма о 18:12 та прибуття на ст. Варшава Всходня о 21:02)", — пояснили у повідомленні.

Назад з Хелма поїзд відправлятиметься о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня о 06:05 та прибуття до Хелма о 08:42), до Києва він буде прибувати о 22:45. Цей поїзд є зручним для пасажирів, які вилітають з аеропорту Варшави після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень).

"Завдяки призначенню нового поїзда пасажири зможуть продовжити зручно подорожувати залізницею до Польщі, навіть попри ремонтні роботи інфраструктури у Перемишлі, що стартують вже з 8-го вересня і триватимуть впродовж місяця", — йдеться у повідомленні.

Зміни в розкладі руху

Також залізничники України та Польщі тимчасово змінили графік руху поїздів польського напрямку, щоб вплив ремонтних робіт на залізниці був мінімальним.

Тому протягом місяця польських ремонтів у п'ятницю і суботу, тобто коли поїзди будуть відправлятися з Києва, а саме 7-8, 14-15, 21-22 вересня, будуть їздити тільки два поїзди Інтерсіті+:

діючий №705/706 Київ — Перемишль;

новий №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15 та прибуття до Києва о 20:41).

"У зазначені 6 днів поїзди: №53/54 Київ — Перемишль, №89/90 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №73/74 Харків — Перемишль, №715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані. Також з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані поїзди №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль відправленням з Києва та Харкова", — додали у пресслужбі компанії.

Що ще зміниться

Через вересневі ремонти на польській залізниці зміниться графік руху і поїздів №54 Перемишль — Київ та №36 Перемишль — Одеса.

Поїзд №54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28), прибуття до Києва — о 05:34 (замість 09:00).

Поїзд №36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28), прибуття до Одеси — о 08:10 ранку.

"Нагадаємо, що квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається щоранку о 08:00 (окрім Варшави, яка "стартує" окремо о 09:00). Не шукайте квитки в третіх осіб — вони на рівних умовах доступні всім в офіційному застосунку Укрзалізниці", — підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова. Це вирішили зробити до Дня незалежності України.