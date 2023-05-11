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Укрзализныця обрабатывает обращения пассажиров через ChatGPT

11 мая 2023 18:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Укрзализныця обрабатывает обращения пассажиров через ChatGPT
Пассажир Укрзализныци. Фото: коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Каждый день через приложение Укрзализныци поступает около 1300 оценок от пассажиров, относящихся к их поездкам. Ранее эти отзывы обрабатывались вручную, но теперь эту задачу выполняет искусственный интеллект ChatGPT.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Из этого числа примерно 300 являются текстовыми отзывами, которые касаются работы железной дороги напрямую.

Используя автоматическое распределение, ChatGPT классифицирует обращения пассажиров по 21 тематике, включая качество обслуживания и опоздания. Затем разделенные по категориям обращения загружаются в систему анализа, которая позволяет отслеживать динамику жалоб по конкретным поездам и маршрутам на дневной, недельной и месячной основе.

Это автоматизированное решение значительно упрощает и ускоряет процесс обработки отзывов, позволяя компании более эффективно реагировать на проблемы и улучшать свою деятельность. Кроме того, система анализа позволяет выявлять тренды и паттерны жалоб, что помогает в принятии мер для устранения повторяющихся проблем и повышения удовлетворенности пассажиров.

"Такое применение ChatGPT позволяет нам ускорить работу по анализу обратной связи и определять наиболее проблемные участки — и, соответственно, более оперативно реагировать. Искусственный интеллект ChatGPT корректно определяет категорию обращения в 90% случаев", — говорится в сообщении.

Напомним, что много людей используют ChatGPT из любопытства или для развлечения. Однако среди нас есть еще одна когорта населения — ученики и студенты, которые с радостью перекинут тяжелый гранит науки на цифровые плечи чат-бота. Преподаватели рассказали, чем ChatGPT может быть опасным для обучения.

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