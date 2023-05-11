Укрзализныця обрабатывает обращения пассажиров через ChatGPT
Каждый день через приложение Укрзализныци поступает около 1300 оценок от пассажиров, относящихся к их поездкам. Ранее эти отзывы обрабатывались вручную, но теперь эту задачу выполняет искусственный интеллект ChatGPT.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Заявки через ChatGPT
Из этого числа примерно 300 являются текстовыми отзывами, которые касаются работы железной дороги напрямую.
Используя автоматическое распределение, ChatGPT классифицирует обращения пассажиров по 21 тематике, включая качество обслуживания и опоздания. Затем разделенные по категориям обращения загружаются в систему анализа, которая позволяет отслеживать динамику жалоб по конкретным поездам и маршрутам на дневной, недельной и месячной основе.
Это автоматизированное решение значительно упрощает и ускоряет процесс обработки отзывов, позволяя компании более эффективно реагировать на проблемы и улучшать свою деятельность. Кроме того, система анализа позволяет выявлять тренды и паттерны жалоб, что помогает в принятии мер для устранения повторяющихся проблем и повышения удовлетворенности пассажиров.
"Такое применение ChatGPT позволяет нам ускорить работу по анализу обратной связи и определять наиболее проблемные участки — и, соответственно, более оперативно реагировать. Искусственный интеллект ChatGPT корректно определяет категорию обращения в 90% случаев", — говорится в сообщении.
Напомним, что много людей используют ChatGPT из любопытства или для развлечения. Однако среди нас есть еще одна когорта населения — ученики и студенты, которые с радостью перекинут тяжелый гранит науки на цифровые плечи чат-бота. Преподаватели рассказали, чем ChatGPT может быть опасным для обучения.