Укрзалізниця опрацьовує звернення пасажирів через ChatGPT

Пасажир Укрзалізниці. Фото: колаж Новини.LIVE

Щодня через додаток Укрзалізниці надходить близько 1300 оцінок від пасажирів, які стосуються їх поїздок. Раніше ці відгуки оброблялися вручну, але тепер це завдання виконує штучний інтелект ChatGPT.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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З цієї кількості приблизно 300 є текстовими відгуками, що стосуються роботи залізниці безпосередньо.

Використовуючи автоматичний розподіл, ChatGPT класифікує звернення пасажирів з 21 тематики, включаючи якість обслуговування та запізнення. Потім розділені за категоріями звернення завантажуються у систему аналізу, що дозволяє відстежувати динаміку скарг щодо конкретних поїздів та маршрутів на денній, тижневій та місячній основі.

Це автоматизоване рішення значно спрощує та прискорює процес обробки відгуків, дозволяючи компанії більш ефективно реагувати на проблеми та покращувати свою діяльність. Крім того, система аналізу дозволяє виявляти тренди і патерни скарг, що допомагає вжити заходів для усунення проблем, що повторюються, і підвищення задоволеності пасажирів.

"Таке застосування ChatGPT дозволяє нам прискорити роботу з аналізу зворотного зв'язку та визначати найбільш проблемні ділянки — і, відповідно, оперативніше реагувати. Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що багато людей використовують ChatGPT з цікавості чи розваги. Однак серед нас є ще одна когорта населення – учні та студенти, які з радістю перекинуть важкий граніт науки на цифрові плечі чат-бота. Викладачі розповіли, що ChatGPT може бути небезпечним для навчання.