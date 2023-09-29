Укрзализныця обнародовала правила пользования "женскими купе": что запретили

Девушки садятся в вагон. Фото: УНИАН

Укрзализныця разработала инструкцию по правилам поведения в "женских купе". В частности, просят одеваться, исходя из купе, не зажигать свеч и не употреблять алкогольные напитки.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

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Девушек и женщин, путешествующих по Укрзализныце, просят воздержаться от:

курения сигарет;

употребления алкогольных напитков (вместо этого женщины могут пользоваться собственной онлайн-библиотекой УЗ и чайным меню);

"обливания" духами в купе.

Компания напомнила, что в зонах общего пользования поезда ведется видеонаблюдение, поэтому на выходе из купе пассажирок просят одеваться, чтобы "не прибавлять пикантности этим видеозаписям".

Какие требования выдвигают мужчинам

Но есть правила и для мужчин. Всего их два. Первое говорит о том, что работники поезда и военизированная охрана могут заходить в купе в случае необходимости. Второе предупреждает, что мужчины, провожающие женщин, не могут заходить в вагоны. Они могут только подходить к двери купе, но не дальше.

Также следует помнить, что пассажирки имеют право оставлять жалобы на тех, кто нарушает правила или мешает.

Ранее мы рассказывали, что для усиления безопасности пассажиров перевозчик "Укрзализныця" вводит в этом сентября военизированную охрану на шести рейсах. Работники этой охраны будут иметь право принимать физические меры для успокоения правонарушителей, а также задерживать их для передачи правоохранителям.

Напомним, компания "Укрзализныця" решила улучшить для своих клиентов уровень сервиса по присоединению к электросетям перевозчика. Тестирование проходит функционал "Кабинета заявителя" для того, чтобы потребители присоединились к электрическим сетям.