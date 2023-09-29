Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Укрзализныця обнародовала правила пользования "женскими купе": что запретили arrow

Укрзализныця обнародовала правила пользования "женскими купе": что запретили

29 сентября 2023 13:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Укрзализныця обнародовала правила пользования "женскими купе": что запретили
Девушки садятся в вагон. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Укрзализныця разработала инструкцию по правилам поведения в "женских купе". В частности, просят одеваться, исходя из купе, не зажигать свеч и не употреблять алкогольные напитки.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

Читайте также:

О чем просят пассажирок поездов

Девушек и женщин, путешествующих по Укрзализныце, просят воздержаться от:

  • курения сигарет;
  • употребления алкогольных напитков (вместо этого женщины могут пользоваться собственной онлайн-библиотекой УЗ и чайным меню);
  • "обливания" духами в купе.

Компания напомнила, что в зонах общего пользования поезда ведется видеонаблюдение, поэтому на выходе из купе пассажирок просят одеваться, чтобы "не прибавлять пикантности этим видеозаписям".

Какие требования выдвигают мужчинам

Но есть правила и для мужчин. Всего их два. Первое говорит о том, что работники поезда и военизированная охрана могут заходить в купе в случае необходимости. Второе предупреждает, что мужчины, провожающие женщин, не могут заходить в вагоны. Они могут только подходить к двери купе, но не дальше.

Также следует помнить, что пассажирки имеют право оставлять жалобы на тех, кто нарушает правила или мешает.

Ранее мы рассказывали, что для усиления безопасности пассажиров перевозчик "Укрзализныця" вводит в этом сентября военизированную охрану на шести рейсах. Работники этой охраны будут иметь право принимать физические меры для успокоения правонарушителей, а также задерживать их для передачи правоохранителям.

Напомним, компания "Укрзализныця" решила улучшить для своих клиентов уровень сервиса по присоединению к электросетям перевозчика. Тестирование проходит функционал "Кабинета заявителя" для того, чтобы потребители присоединились к электрическим сетям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз