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Укрзалізниця оприлюднила правила користування "жіночими купе": що заборонили

29 вересня 2023 13:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Укрзалізниця оприлюднила правила користування "жіночими купе": що заборонили
Дівчата сідають у вагон. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Укрзалізниця розробила інструкцію з правилами поведінки в "жіночих купе". Зокрема, просять одягатися, виходячи з купе, не запалювати свічок і не вживати алкогольні напої.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

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Про що просять пасажирок поїздів

Дівчат і жінок, які подорожують Укрзалізницею, просять утриматися від:

  • паління цигарок;
  • вживання алкогольних напоїв (натомість жінки можуть користуватися власною онлайн-бібліотекою УЗ та чайним меню);
  • "обливання" парфумами в купе.

Компанія нагадала, що в зонах загального користування потягу ведеться відеоспостереження, тому на виході з купе пасажирок просять одягатися, щоб "не додавати пікантності цим відеозаписам".

Які вимоги висувають чоловікам

Але є правила і для чоловіків. Усього їх два. Перше говорить про те, що працівники потягу та воєнізована охорона можуть заходити до купе в разі необхідності. Друге попереджає, що чоловіки, які проводжають жінок, не можуть заходити до вагонів. Вони можуть лише підходити до дверей купе, але не далі.

Також варто памʼятати, що пасажирки мають право залишати скарги на тих, хто порушує правила чи заважає. 

Раніше ми розповідали, задля посилення безпеки пасажирів перевізник "Укрзалізниця" запроваджує цього вересня воєнізовану охорону на шести рейсах. Працівники цієї охорони матимуть право вживати фізичних заходів задля заспокоювання правопорушників, а також затримувати їх задля передачі правоохоронцям.

Нагадуємо, компанія "Укрзалізниця" вирішила покращити для своїх клієнтів рівень сервісу щодо приєднання до електромереж перевізника. Наразі тестування проходить функціонал "Кабінету заявника" для того, аби споживачі приєдналися до електричних мереж. 

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