Укрзализныця получила 30 тысяч "комфортных наборов" от Норвежской компании

Норвегия оказала помощь Украине

Норвежская железнодорожная компания VY передала Укрзализныце 30 тысяч "комфортных наборов". В них входят плед, беруши и маски для сна.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Комфортные наборы" для Украины

Это стало результатом договоренностей между представителями Укрзализныци и железнодорожных компаний Норвегии, заключенных в ноябре прошлого года во время встреч, организованных Норвежско-украинской торговой палатой.

"Вчера груз прибыл в столицу, и мы благодарим посла Норвегии в Украине Эрику Сведала за содействие, а также — представителям нашей общей железнодорожной европейской семьи за готовность помогать украинцам в самые сложные времена", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, уже скоро эти одеяла будут согревать пассажиров, которые путешествуют по Украине в это холодное время года.

Напомним, Укрзализныця второй раз запускает "Поезд Единения". В этом году снова проедет всю страну с запада на восток, соединив девять областей Украины: на этот раз по маршруту из Ужгорода в Краматорск.