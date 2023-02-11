Укрзализныця получила 30 тысяч "комфортных наборов" от Норвежской компании
Норвежская железнодорожная компания VY передала Укрзализныце 30 тысяч "комфортных наборов". В них входят плед, беруши и маски для сна.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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"Комфортные наборы" для Украины
Это стало результатом договоренностей между представителями Укрзализныци и железнодорожных компаний Норвегии, заключенных в ноябре прошлого года во время встреч, организованных Норвежско-украинской торговой палатой.
"Вчера груз прибыл в столицу, и мы благодарим посла Норвегии в Украине Эрику Сведала за содействие, а также — представителям нашей общей железнодорожной европейской семьи за готовность помогать украинцам в самые сложные времена", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, уже скоро эти одеяла будут согревать пассажиров, которые путешествуют по Украине в это холодное время года.
Напомним, Укрзализныця второй раз запускает "Поезд Единения". В этом году снова проедет всю страну с запада на восток, соединив девять областей Украины: на этот раз по маршруту из Ужгорода в Краматорск.