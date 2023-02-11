Укрзалізниця отримала 30 тисяч "комфортних наборів" від Норвезької компанії

Норвегія надала допомогу Україні

Норвезька залізнична компанія VY передала Укрзалізниці 30 тисяч "комфортних наборів". До них входить плед, беруші та маски для сну.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Комфортні набори" для України

Зазначається, що це стало результатом домовленостей між представниками Укрзалізниці та залізничних компаній Норвегії, укладених в листопаді минулого року під час зустрічей, організованих Норвезько-українською торгівельною палатою.

"Вчора вантаж прибув до столиці, і ми дякуємо послу Норвегії в Україні Еріку Сведалу за сприяння, а також — представникам нашої спільної залізничної європейської родини за готовність допомагати українцям в найскладніші часи", — йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, вже скоро ці ковдри зігріватимуть пасажирів, які подорожують Україною в цю холодну пору року.

Нагадаємо, Укрзалізниця вдруге запускає "Поїзд Єднання". Цього року знов проїде всю країну з заходу на схід, з’єднавши дев'ять областей України: на цей раз за маршрутом з Ужгорода до Краматорська.