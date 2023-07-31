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Укрзализныця получила возможность перевозить грузы транзитом через Молдову: что известно

31 июля 2023 14:23
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Укрзализныця получила возможность перевозить грузы транзитом через Молдову: что известно
Грузовые вагоны на железнодорожных путях. Фото: Pixabay
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Филиал АО "Укрзализныця" "Центр транспортной логистики" подписал договор с молдавским железнодорожным оператором, благодаря которому УЗ сможет предоставлять комплекс услуг по организации перевозок грузов транзитом по территории Молдовы на всех путях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Теперь грузоотправитель получит услугу "единого окна" и ему не нужно будет заключать отдельные договоры на аренду вагонов, экспедирование, искать контрагента. Мы будем предоставлять комплексный сервис перевозки по территории как Украины, так и Молдовы", — сообщил член правления АО "Укрзализныця" Вячеслав Еремин.

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Он также подчеркнул, что новое соглашение позволит усилить экспортные возможности Украины и нарастить объем перевозок стратегически важных экспортных грузов.

Грузоотправителям для получения таких услуг необходимо заключить договор о предоставлении транспортно-экспедиторских услуг. Условия выполнения объема и возможные скидки будут согласовываться в протоколе согласования договорной цены между заказчиком услуги и филиалом "ЦТЛ".

На сегодняшний день "Укрзализныця" активно сотрудничает с международными партнерами. Ранее мы уже сообщали, что Европейский инвестиционный банк, банк Европейского Союза и АО "Укрзализныця" подписали в Киеве грантовое соглашение от ЕС на сумму 6,7 млн евро.

Эти средства смогут покрыть самые неотложные потребности УЗ.

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