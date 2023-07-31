Укрзалізниця отримала можиливість перевозити вантажі транзитом через Молдову: що відомо

Вантажні вагони на залізничних шляхах. Фото: Pixabay

Філія АТ "Укрзалізниця" "Центр транспортної логістики" підписав договір з молдавським залізничним оператором, завдяки якому УЗ зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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"Відтепер вантажовідправник отримає послугу "єдиного вікна" і йому не потрібно буде укладати окремі договори на оренду вагонів, експедирування, шукати контрагента, ми надаватимемо комплексний сервіс перевезення по території як України, так і Молдови", — пояснив член правління АТ "Укрзалізниця" Вячеслав Єрьомін.

Що отримає Україна від угоди з Молдовою

Він також наголосив, що нова угода дасть можливість підсилити експортні можливості України та наростити обсяг перевезень стратегічно важливих експортних вантажів.

Вантажовідправникам для отримання таких послуг необхідно укласти договір про надання транспортно-експедиторських послуг. Умови виконання обсягів та можливі знижки будуть узгоджуватися в протоколі погодження договірної ціни між замовником послуги та філією "ЦТЛ".

На сьогодні Укрзалізниця активно співпрацює з міжнародними партнерами. Раніше ми вже повідомляли, що Європейський інвестиційний банк, банк Європейського Союзу та АТ "Укрзалізниця" підписали у Києві грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро.

Ці кошти зможуть покрити найнагальніші потреби УЗ.