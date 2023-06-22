Военизированная охрана Укрзализныци. Фото: Громадське

Чтобы избежать конфликтных ситуаций АО "Укрзализныця" планирует вернуть в поезда военизированную охрану. Сначала такая охрана будет работать на наиболее проблемных поездах или участках.

Об этом в эфире "Завтрак с 1+1" рассказал руководитель пассажирского направления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

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"Там были долгие дебаты, должна ли полиция охранять, или это общественное пространство. К сожалению, сегодня бесплатно этого делать не хочет. Мы своими силами будем возвращать патрулирование. И это будет еще одним действенным направлением безопасности не только для женщин, но и для всех пассажиров", — сказал Перцовский.

По его словам, цель этих мер – безопасность пассажиров как на железной дороге, так и в поездах.

"Мы это будем динамично анализировать. Там, где есть проблемные направления, начинаем с них. Далее смотрим статистику участков в поездах, которые являются проблемными. Здесь наша военизированная охрана может действенными средствами работать с нарушителями", — добавил Александр Перцовский.

Напомним, недавно в поезде по маршруту Львов — Киев случился скандал. Пассажирка Укрзализныци пожаловалась на притязания со стороны мужчины. Обратившись за помощью к проводнику с просьбой пересадить ее в женское купе, тот отказался это сделать.