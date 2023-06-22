Воєнізована охорона Укрзалізниці. Фото: Громадське

Аби уникнути конфліктних ситуацій АТ "Укрзалізниця" планує повернути у потяги воєнізовану охорону. Спочатку така охорона працюватиме на найбільш проблемних потягах чи ділянках.

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

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"Там були довгі дебати, чи має поліція охороняти, чи це є громадський простір. На жаль, сьогодні безплатно цього робити не хоче. Ми своїми силами будемо повертати патрулювання. І це буде ще одним дієвим напрямком безпеки не тільки для жінок, а й для усіх пасажирів", — сказав Перцовський.

З його слів, мета цих заходів — безпека пасажирів як на залізниці, так і в потягах.

"Ми це будемо динамічно аналізувати. Там, де є проблемні напрямки, починаємо з них. Далі дивимося статистику ділянок у потягах, які є проблемними. Тут наша воєнізована охорона може дієвими засобами працювати з порушниками", — додав Олександр Перцовський.

Нагадаємо, нещодавно у потязі за маршрутом Львів — Київ трапився скандал. Пасажирка Укрзалізниці поскаржилася на домагання з боку чоловіка. Звернувшись за допомогою до провідника з проханням пересадити її у жіноче купе, той відмовся це зробити.