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Укрзалізниця планує повернути у потяги воєнізовану охорону

22 червня 2023 23:22
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Укрзалізниця планує повернути у потяги воєнізовану охорону
Воєнізована охорона Укрзалізниці. Фото: Громадське
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Аби уникнути конфліктних ситуацій АТ "Укрзалізниця" планує повернути у потяги воєнізовану охорону. Спочатку така охорона працюватиме на найбільш проблемних потягах чи ділянках.

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

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"Там були довгі дебати, чи має поліція охороняти, чи це є громадський простір. На жаль, сьогодні безплатно цього робити не хоче. Ми своїми силами будемо повертати патрулювання. І це буде ще одним дієвим напрямком безпеки не тільки для жінок, а й для усіх пасажирів", — сказав Перцовський.

З його слів, мета цих заходів — безпека пасажирів як на залізниці, так і в потягах.

"Ми це будемо динамічно аналізувати. Там, де є проблемні напрямки, починаємо з них. Далі дивимося статистику ділянок у потягах, які є проблемними. Тут наша воєнізована охорона може дієвими засобами працювати з порушниками", — додав Олександр Перцовський.

Нагадаємо, нещодавно у потязі за маршрутом Львів — Київ трапився скандал. Пасажирка Укрзалізниці поскаржилася на домагання з боку чоловіка. Звернувшись за допомогою до провідника з проханням пересадити її у жіноче купе, той відмовся це зробити. 

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